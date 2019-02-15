Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da gerçekleştirilecek.



Organizasyon, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz