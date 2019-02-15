Son Dakika Haberleri: Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

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Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:10 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Spor
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