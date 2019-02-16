Son Dakika Haberleri: Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Başladı

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Başladı

2 saat önce

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.

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Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy Spor Kompleksi'nde yapılan yarışlarda 26 kadın, 46 erkek toplam 72 sporcu, yüzme ve eskrim branşlarında mücadele etti.

Milli takım aday kadro belirleme yarışlarının da yapılacağı şampiyona, yarın atıcılık ve koşu müsabakalarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Spor
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