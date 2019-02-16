Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Başladı
2 saat önce
Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.
Modern Pentatlon Türkiye
Şampiyonası Ankara
'da başladı. Eryaman
'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy
Spor Kompleksi'nde yapılan yarışlarda 26 kadın, 46 erkek toplam 72 sporcu, yüzme ve eskrim branşlarında mücadele etti.
Milli takım aday kadro belirleme yarışlarının da yapılacağı şampiyona, yarın atıcılık ve koşu müsabakalarıyla sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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