Son Dakika Haberleri: Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı.

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 46'sı erkek, 72 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada milli takım aday kadro belirleme yarışları da yapıldı.

Organizasyonda açık yaş ve 17 yaş altı kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Açık yaş kadınlar

1- İpek Akşin

2- Sesim Alpugan

3- Beyza Cesur

Açık yaş erkekler

1- Arda Selçuk

2- Yunus Çalışkan

3- Mert Yasin Örsel

17 yaş altı kızlar

1- Zeynep Altınbaş

2- Selen Gülel

3- Nil Eylül Göcek

17 yaş altı erkek

1- Yağız Ak

2- Berkay Koruyucu

3- Tolga Topaklı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Spor
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