Modern pentatloncu İlke Özyüksel: "Evde ata binemem ama elimden geleni yapabilirim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Modern pentatloncu İlke Özyüksel: 'Evde ata binemem ama elimden geleni yapabilirim' - Son Dakika Spor

Modern pentatloncu İlke Özyüksel: "Evde ata binemem ama elimden geleni yapabilirim"

7 saat önce

Modern pentatlonda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu İlke Özyüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam ettiğini belirterek, "Evde ata binemem, koşamam, yüzemem, eskrim yapamam, aynı mesafeden atış da yapamam ama elimden geleni yapabilirim.

Modern pentatlonda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu İlke Özyüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam ettiğini belirterek, "Evde ata binemem, koşamam, yüzemem, eskrim yapamam, aynı mesafeden atış da yapamam ama elimden geleni yapabilirim." dedi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı formayla yarışarak Türkiye Modern Pentatlon tarihine adını yazdıran milli pentatloncu İlke Özyüksel, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Modern pentatlon sezonunun kendisi açısından iyi başladığını dile getiren İlke, "Sezonumuz daha yeni başlamıştı. Olimpiyat yolunda dünya dördüncülüğü gibi çok iyi bir sonuç almıştık. Sonraki yarışlar için daha iyi performansla yarışacağımıza da inancımız tamdı ama organizasyonlarımız için ertelenme kararı alındı." dedi.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonunun erteleme kararını olimpiyat yolunda 5 yarışma varken aldığını ifade eden İlke, "İyi hazırlanmıştık ve hepsinde de iyi puanlar alacağıma inancımız tamdı. Kovid-19 salgını nedeniyle bulunduğumuz durum önce yarışlarımızı erteledi, ardından gelen olimpiyat ertelemesiyle bu sene yapılacak yarışmalar da iptal oldu." diye konuştu.

"Tedirgindim"

İlke Özyüksel, "Bulunduğumuz durumdan dolayı çok tedirgindim ama aynı zamanda da performansımın çok iyi olduğunu düşünüyor ve yarışmayı çok istiyordum." dedi.

Oyunların ertelenme kararı sonrasında üzüldüğünü aktaran İlke, "Elimizde olmayan sebepler... Üzülmemem, elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini anladım." ifadelerini kullandı.

Antrenörleri ve psikoloğunun kendisine inancının süreci atlatmasında olumlu yönde büyük etkisinin olduğunu belirten İlke, şöyle devam etti:

"Bana benden daha fazla güvendikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün dünya aynı durumda, hepimiz bekliyoruz. Olimpiyatların ertelenmesi benim açımdan madalyaya bir adım daha demek. Daha iyi çalışıp, tecrübe kazanıp, yarışa daha hazır olmam demek. Bulunduğumuz durumu lehimize çevirmeye çalışacağız. Antrenman programımız baştan yapılacak. Biz bir ekibiz ve olimpiyatlar için tüm ekip olarak elimizden geleni yapacağız."

Beslenmede "ev düzeni"

İlke Özyüksel, evde kalınan süreçte kilo almamak için egzersiz ve beslenmenin önemine dikkati çekti.

Kovid-19 salgını nedeniyle kendisinin de evde kaldığını ancak 5 branşta aktif antrenman yapıyor gibi beslenmeye devam ettiğini dile getiren İlke, "Eskisi gibi yemeyi bırakmalıyım." espirisini yaptı.

Beslenmesini vakit kaybetmeden "ev düzenine" göre değiştirdiğini ifade eden milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorumlu davranalım, evde kalalım ama hareketsiz kalmayalım. Ben de evdeyim. Antrenörlerimin verdiği programlara uyuyorum. Egzersizlerimi evde yapıyorum. Modern pentatlon zor bir branş, evet... Evet, evde ata binemem, koşamam, yüzemem, eskrim yapamam, aynı mesafeden atış da yapamam ama elimden geleni yapabilirim. Bütün dünyadan sporcu arkadaşlarımla internetten görüşüyorum. Konuşuyoruz 'ne yaptıklarını, nasıl hazırlandıklarını' herkesin durumu aşağı yukarı aynı."

Modern pentatloncu İlke Özyüksel: Evde ata binemem ama elimden geleni yapabilirim

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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