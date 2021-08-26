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Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu - Son Dakika

Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu

26.08.2021 13:32

Sıdal Aslan ile röportaj Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu: "Çok genciz. Olimpiyattaki sporcuların yaş aralığı bizim branşta çok büyük.

Sıdal Aslan ile röportaj Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu:

"Çok genciz. Olimpiyattaki sporcuların yaş aralığı bizim branşta çok büyük. Bütün çalışmamız 2024'te olimpiyatı görebilmek, kota alabilmek için olacak"

(İlke Özyüksel'in Tokyo 2020'deki başarısı) Pentatlona daha öncesinde destek verilmiyordu. İlke'nin derecesiyle önümüzün daha da açılacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) – ERCAN DOĞAN – Modern pentatlon sporcusu Sıdal Aslan, yaşadığı sakatlığın ardından toparlanma sürecine girdiğini ve bütün planlarını 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılıp, başarı kazanmak olarak belirlediğini söyledi.

Sıdal Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel'in çok önemli bir derece elde ettiğini ve bunun kendilerine olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Olimpiyat oyunlarını izlerken bu konuyu çok düşündüğünü belirten Sıdal, "Çok genciz. Olimpiyattaki sporcuların yaş aralığı bizim branşta çok büyük. Bütün çalışmamız 2024'te olimpiyatı görebilmek, kota alabilmek için olacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaş aralığında olabilecek yarışı kaçırdığına dikkati çeken Sıdal, "24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olacak. Bu organizasyona daha çok var. Umarım orada güzel bir derece alırım." ifadelerini kullandı.

Rio 2016'da 35. olan ve Tokyo 2020'de 5. sırada yer alarak önemli aşama kaydeden İlke Özyüksel'in yarışlarını izlediğini kaydeden Sıdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlke hem yakın arkadaşım hem takım arkadaşım. 2016'daki müsabakaların tümünü izledim. Tokyo'yu da izledim. Modern pentatlon zor bir branş ve içinde 5 disiplin var. Stresi bitmiyor, bütün gün sürüyor. İlke ilk olimpiyat oyunlarına katıldığında çok küçüktü. Tokyo'da da en genç sporcularından biriydi. Çok tecrübe gerekiyor. İlke'nin bir sonraki olimpiyatta madalya alacağına inanıyorum. 5'incilik madalyaya değer bir derece. Olimpiyatta iki kadın ve iki erkek kota alıyor. Umarım ben de giderim."

İlke'nin elde ettiği dereceyle modern pentatlonun daha da tanındığına dikkati çeken Sıdal, "Pentatlona daha öncesinde destek verilmiyordu. İlke'nin derecesiyle önümüzün daha da açılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Altyapımız iyi geliyor"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun eski dönemlere göre sporculara daha fazla destek verdiğini anlatan Sıdal, "Başkanımız Veli Ozan Çakır hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor, sporun tanıtımı için de çok uğraşıyor. Altyapımız iyi geliyor. Daha öncesinde binicilikle ilgili çok sorunumuz vardı. Bu konuları sistematik şekilde çözmeye çalışıyorlar. Tesise ihtiyacımız var. Gün içinde antrenmanlar için çok fazla geziyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Modern pentatlonda sponsor sıkıntısı da yaşadıklarını belirten Sıdal, "Diğer branşlara verildiği kadar destek verilmiyor. Antrenman tesislerimiz birbirine yakın olmak zorunda. Havuzda çalıştıktan sonra koşmak için uzak bir yere gitmek zorunda kalıyoruz. Kendi tesisimiz olmalı. Başkanımız bununla da çok ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Sakatlığı yüzünden Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdığını anlatan Sıdal, "Dünya Şampiyonası'na gittim ama iyi bir yarış geçiremedim. Sakatlığım sonrası yeniden çalışmalara başladım ve Avrupa Şampiyonası için en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlke Özyüksel'in özellikle eskrimde partner sıkıntısı yaşadığından şikayet ettiği ve kendisinin bu konularda bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Sıdal, şu yanıtı verdi:

"Bir dönem sporu bıraktım. Sporu bıraktığım dönemde sadece eskrim yaptım. Küçük yaşta eskrime başladığım için çok sorun yaşamadım. Tabii ki antrenman yaparken partner çok önemli. Ne kadar çok partnerle antrenman yaparsak, o kadar verimli oluyor. Kamplarda farklı partner görürsek o kadar iyi oluyor. Partner konusunda sıkıntı yaşıyoruz."

Tokyo 2020'de kadın sporcuların elde ettiği başarıya değinen Sıdal, "Onların başarılarıyla gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük bir onur. Umarım daha fazlası da gelecek." diye konuştu.

"Türkiye'de sadece futbol yok"

Son olimpiyat oyunlarında Türk sporcuların farklı branşlara elde ettiği başarılarla ilgili soruyu yanıtlayan Sıdal, "Bu başarılar geldikçe destek de artıyor. Türkiye'de sadece futbol yok. Bir sürü branşta çok yetenekli sporcuya sahibiz. Daha çok başarı geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Modern pentatlona başlayış hikayesini de anlatan Sıdal Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Modern pentatloncuya en çok sorulan soru bu. Ben yüzmeyle başladım. O dönemde modern pentatlon kulübü yoktu. Modern pentatlon yüzme kulüplerinin yan branşıydı. 5 branş yaparak başlamıyoruz. 7-8 yaşlarında sadece yüzüp koşuyoruz. Antrenörüm beni biatlon yarışına soktu ve Türkiye ikincisi oldum. Yüzmem iyi olmasa da koşuyla bunu kapatabilmiştim. Sonra pentatlona başladım. Bizim antrenman şeklimiz çok farklı. Hepsine eşit şekilde çalışmamız gerekiyor. Tabii ki profesyonel atlet gibi koşamayız ya da profesyonel yüzücü gibi yüzemeyiz. Ama beş branş olduğu için onlardan çok antrenman yapıyoruz."

Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu
Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu
Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu
Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Modern pentatloncu Sıdal Aslan gelecekten umutlu - Son Dakika


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