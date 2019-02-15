Son Dakika Haberleri: Modern Pentatloncular Mısır'a Gidiyor

Modern Pentatloncular Mısır'a Gidiyor

1 saat önce

Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak.

Modern Pentatloncular Mısır'a Gidiyor, System.String[]
Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular İlke Özyüksel, Buğra Ünal ve İpek Akşin temsil edecek.

Organizasyon öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İlke Özyüksel, hedefinin Türkiye'ye madalyayla dönmek olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesinin henüz başlamadığını ifade eden İlke, "Kota mücadelesi öncesi önemli bir sınav daha vereceğiz. Uluslararası organizasyonlarda edindiğimiz tecrübe olimpiyatlar açısından çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'yi iyi temsil edebilmek için çok çalıştığını vurgulayan İlke, "Yılmadan her gün antrenman, spor yapıyorum. Emeklerimin karşılığını alacağımı düşünüyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kilitlendim. Asıl hedefim olimpiyat altını. Bütün bu çabam uğraşım onun için." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:08 Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Kahire, Mısır, Spor
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