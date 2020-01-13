Modern pentatlonda 2020'nin ilk ulusal sıralama yarışı yapıldı

Modern pentatlon'da 2020 yılının ilk ulusal sıralama yarışı 96 sporcunun katılımıyla Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre organizasyona on beş yaş altı sporcuları gelişim alanında katılım gösterirken, 17, 19 yaş altı ve açık yarışlar kategorisindeki sporcular sıralama için mücadele etti.

Açık yaş erkeklerde Yunus Çalışkan, açık yaş kadınlarda Sesim Alpuğan, 19 yaş altı kadınlarda Beyza Cesur, 19 yaş altı erkeklerde Yasin Mert Örsel, 17 yaş altı erkeklerde Tolga Topaklı, 17 yaş kadınlarda da Zeynep Altınbaş birinciliği elde etti. 15 yaş gelişim yarışlarında ise kadınlarda Neva Naz Güvenç, erkeklerde Barış Doğu Çelik ilk sırayı aldı.

Her sporcunun kendi yaş kategorisinde yarıştığı müsabakada, yarış neticesinde ilk üç dereceye giren sporcular için madalya töreni yapıldı.

TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, 2020 sezonunun açılışının tüm modern pentatlon camiası için başarılı olması temennisinde bulundu. Başkan Çınar, Ulusal Sıralama Yarışları'nın sporcuların ülke genelindeki seviyelerini tespit etmede ve neticelerin modern pentatlonun yıl planlamasında önemli olduğunu ifade etti. Çakır, Türkiye'nin her yerinden gelen sporcuları, gösterdiği performanstan dolayı tebrik ederken sporcu, antrenör ve kulüplere de teşekkür etti.