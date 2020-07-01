Modern pentatlonda il temsilcilerinin on-line eğitimi tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), il temsilcilerine yönelik on-line gerçekleştirdiği eğitim seminerini tamamladı.

Modern Pentatlon İl Temsilciliği Eğitim Semineri'nde açıklamalarda bulunan TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, her geçen gün gelişimini sürdüren bu branşın Türkiye'de yayılmasında il temsilciliklerinin önemli payı olduğuna vurgu yaptı.

İl temsilcilikleriyle yapılacak etkin çalışmalarla branşın tanınırlığının daha da artacağını belirten Çakır, modern pentatlon sporunun gelişimi ve tabana yayılması için en kritik konulardan birinin spor malzemesi temini olduğuna dikkati çekti.

Spor malzemesi konusunda önemli adımlar attıklarını dile getiren Çakır, bunun olumlu yansımalarının yakında zamanda görüleceğini sözlerine ekledi.