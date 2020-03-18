Modern pentatlonda "Kovid-19" ertelemesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Modern pentatlonda 'Kovid-19' ertelemesi - Son Dakika Spor

Modern pentatlonda "Kovid-19" ertelemesi

7 saat önce

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM), mart ve nisan aylarındaki dünya kupalarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayıs ve haziran aylarına erteledi.

Modern pentatlonda

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM), mart ve nisan aylarındaki dünya kupalarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayıs ve haziran aylarına erteledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 25-29 Mart ve 2-5 Nisan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek dünya kupaları ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de 14-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek dünya kupası finalinin mayıs ve haziran aylarına ertelendiğini duyurdu.

UIPM'nin açıklamasında, Yürütme Kurulu'nun "sağlık otoritelerinin tavsiyeleri doğrultusunda" karar aldığı, mart ve nisan ayı için planlanan müsabakaların ertelenmesinin virüsün yayılmasının engellenmesi konusundaki uluslararası çabaları desteklediği ve alınan kararların tüm sporcuların sağlığını korumaya dönük olduğu vurgulandı.

Revize edilmiş yarış tarihleri daha sonra duyurulacak.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:06 Kaynak: AA

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