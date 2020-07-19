Modern pentatlonda on-line düzenlenen yarışma tamamlandı - Son Dakika

Modern pentatlonda on-line düzenlenen yarışma tamamlandı

Modern pentatlonda 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çevrim içi düzenlenen yarış tamamlandı.

Modern pentatlonda 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çevrim içi düzenlenen yarış tamamlandı.

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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) On-line Grand Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlendiği yarışın sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, 15 yaş altı kadınlar kategorisinde Neva Naz Güvenç, erkekler kategorisinde Aybars Aksakal, 22 yaş altı kadınlar kategorisinde Melis Altın, erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu, 40 yaş altı kadınlar kategorisinde İpek Akşin, erkekler kategorisinde Arda Selçuk ve master erkekler kategorisinde ise Kaan Altın'ın birincilik elde ederek UIPM Grand Finali'nde Türkiye adına yarışacakları belirtildi.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:45 Kaynak: AA

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