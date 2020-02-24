Modern pentatlonda Türkiye sıralamaları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Modern pentatlonda Türkiye sıralamaları belli oldu - Son Dakika Spor

Modern pentatlonda Türkiye sıralamaları belli oldu

6 saat önce

Modern pentatlonda 3'lü 4'lü Ulusal Sıralama 2 Yarışları yapıldı.

Modern pentatlonda Türkiye sıralamaları belli oldu, System.String[]

Modern pentatlonda 3'lü 4'lü Ulusal Sıralama 2 Yarışları yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, modern pentatlonda Türkiye sıralamaları Bursa Atıcılar Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Laser Run Şehir Turu'nun da eş zamanlı gerçekleştiği müsabakalarda dereceye giren 56 sporcuya madalyaları verildi.

Müsabakaların ilk günü yüzme ve eskrim branşlarında yarışan sporcular, ikinci gün Laser Run yarışlarında mücadele etti. 56 kadın ve 87 erkek toplam 143 sporcunun yarıştığı ulusal sıralama yarışlarında dereceye giren 24 sporcuya madalya verildi.

Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye, turizmde 2020'ye rekorla başladı
İngiltere'den alınan üçüncü sondaj gemisi, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak Döner satışında "hijyen ve güvenilirlik" sertifikası geliyor Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:47:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Modern pentatlonda Türkiye sıralamaları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]