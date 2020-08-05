Modern pentatlonda uluslararası yarışın elemeleri 7 Ağustos'ta başlayacak

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonunun (UIPM) organize edeceği UIPM on-line Grand Finali'nin elemeleri 7 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 12 ülkeden 256 sporcunun katılacağı yarışta 13 milli sporcunun da mücadele edeceği bildirildi.

"UIPM Laser All Stars" adıyla on-line gerçekleştirilecek elemelerde Valentin Prades (Fransa), Muir (Büyük Britanya), Charles Fernandez (Guatemala), Anatoly Starostin (Rusya) ve Ahmed Elgendy (Mısır) gibi modern pentatlonun dünyaca tanınan isimlerinin de yer alacağı aktarıldı.

Türkiye'yi elemelerde 15 yaş altı kızlar Kategorisi'nde Neva Naz Güvenç, Elif Naz Aktaş, 15 yaş altı erkekler kategorisinde Aybars Aksakal, Taha Yiğit, 22 yaş altı kadınlar kategorisinde Melis Altın, Selen Gülel, 22 yaş erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu, Tolga Topaklı, 40 yaş altı kadınlar kategorisinde İpek Akşin, 40 yaş erkekler kategorisinde Arda Selçuk ve 40 yaş üstü masterlar kategorisinde de Ahmet Dizioğlu, Serhat Köstekli ile Kaan Altın'ın temsil edeceği kaydedildi.

Toplam 7 seri üzerinden 7-8 Ağustos'ta yapılacak elemeler sonunda 32 sporcunun üst tura yükseleceği ve 9 Eylül'de de yarı final ile finallerin yapılacağı belirtildi.