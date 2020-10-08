Modern perakendede salgın önlemleri sertifikalarla daha da güçlendi - Son Dakika

Modern perakendede salgın önlemleri sertifikalarla daha da güçlendi

08.10.2020 10:35
Modern perakendede salgın önlemleri sertifikalarla daha da güçlendi, System.String[]

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nca (TAMPF), "Güvenli Turizm Sertifikası' alan birçok üye işletmemiz, sektörün tüm paydaşları için öncü bir model olarak daha çok sayıda işletmenin bu sertifikayı alması için çaba gösterdi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nca (TAMPF), "Güvenli Turizm Sertifikası' alan birçok üye işletmemiz, sektörün tüm paydaşları için öncü bir model olarak daha çok sayıda işletmenin bu sertifikayı alması için çaba gösterdi. Salgın karşısında geliştirilen tüm koşullarının tam ve eksiksiz uygulanması konusunda üstlendiğimiz misyonu yerine getirmeye devam edeceğiz." denildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, federasyonun, Kovid-19 salgını sürecinde 15 Mart 2020 tarihinden itibaren çatı kuruluşu olduğu modern perakende sektöründe alınan önlemlerin, güncellenerek devam ettiği bildirildi.

Türkiye'de organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nu oluşturan beş derneğin öncülüğünde perakende mağazaları, avm yönetimleri, kafe ve restoran işletmeleri olarak şimdiye kadar başarı ile yürütülen bu sürecin, bundan sonraki tüm aşamalarında da müşteriler ve çalışanlar için güvenli hizmet vermeye devam edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulamaları işletmelerimize taşıyacak, hızlı çözümler konusunda sektörümüze öncülük yapmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinin başından beri faaliyetlerini hiç ara vermeden sürdüren gıda perakende mağazaları bu dönemde halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için büyük özveriyle çalıştı. Salgınla mücadele ve halk sağlığının korunması amacıyla tüm önlemler eksiksiz uygulanırken, bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verildi.

Gerek çalışanların gerekse müşterilerin önlemlere uyması konusunda son derece dikkatli faaliyet gösteren ve öncü olan perakendeciler olarak kendi operasyonlarımızın yanı sıra, tedarik zincirimizin de kesintisiz çalışması için önlemler alıyoruz. Üretimden son tüketim noktasına kadar bütün planlamayı kontrol eden perakende işletmeleri, bu bağlamda ekonominin tümüne katma değer sağlamaya devam ediyor."

Açıklamada, üye restoranlar tarafında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öngörüleri ile dünyada güvenilir ülke-destinasyon olunması için belirlenen kurallar ve bu kuralların uygulanmasına yönelik geliştirilen sıkı denetimlerin eksiksiz olarak uygulandığı aktarılarak, "Yurt dışı uygulamalardan çok daha kararlı ve titiz yaklaşımla bulaş kontrolünü azami seviyede önlemeye yönelik Bakanlık tarafından 'Güvenli Turizm Sertifikası' oluşturulmuş ve birçok otel, restoran, tur ve transfer araçları bu sertifikayı almıştır. Bu sertifikaya turizm işletme belgesi olsun ya da olmasın tüm tesis ve işletmeler rağbet göstermiştir. Gelinen aşamada misafirlerimizin işletme seçiminde bu sertifikayı dikkate aldığını da gözlemlemekteyiz." denildi.

"Salgın karşısında geliştirilen tüm koşullarının tam ve eksiksiz uygulanması konusunda üstlendiğimiz misyonu yerine getirmeye devam edeceğiz"

Üye kafe restoran işletmelerinin, belirlenen tüm hijyen kurallarını eksiksiz olarak uygulayarak ve kamu sağlığını ön planda tutarak çalışmalarına devam ettiği, bu özverili çalışma sürecinde tüm perakende ve turizm sektörü ile omuz omuza Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde birlikte çalışılarak, dünya için örnek olacak bir birliktelik sergilendiği belirtilen açıklamada, "Güvenli Turizm Sertifikası' alan birçok üye işletmemiz, sektörün tüm paydaşları için öncü bir model olarak daha çok sayıda işletmenin bu sertifikayı alması için çaba gösterdi. Salgın karşısında geliştirilen tüm koşullarının tam ve eksiksiz uygulanması konusunda üstlendiğimiz misyonu yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Perakende ve turizm sektörlerinin büyümesinde büyük katkısı olan ve ziyaretçilerine sağladıkları yeme-içme, kültür- sanat ve eğlence alanlarıyla birer yaşam merkezi işlevi gören alışveriş merkezleri de yeni dönemde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun direktifleri doğrultusunda ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde salgının yayılmasını önlemeye yönelik her türlü önlemi aldı ve almaya devam ediyor. Alışveriş merkezleri aldığı tüm tedbirlere ek olarak Türk Standardları Enstitüsü ile başlattığı çalışma ile de alışveriş merkezlerinde güvenli alışverişin standartlarının belirlenmesi ve denetimlerini tamamlayan AVM'lerin TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile belgelendirilmesini sağlıyor.

Böylece AVM'lerde kalite altyapısı güçlendiriliyor, bilgi paylaşımı arttırılıyor. AVM'lerin yaşam ve ticaret alanlarında, kalite, hizmet, hijyen standartları geliştirilerek, müşteri memnuniyeti sağlanıyor. Ortak çalışma programları oluşturuluyor ve bu programlar oluşan yeni şartlara göre de güncelleniyor. Alışveriş merkezlerinin güvenilirliği TSE belgesi ile de tescillenerek; vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissedebilecekleri, sosyal mesafeye uyulan ve hijyenik ortamlar olarak hem alışveriş hem de sosyal hayata katkı sunuyor."

Gıda dışı perakendede de tüm mağazalarda gerekli önlemler alınarak, çalışan ve müşteri sağlığının korunmasına dikkat edilerek operasyonların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Sektörün canlanması ve yeni koşullara ayak uydurması için gerek devletimizin kurumları, gerekse paydaşlarımızla sürdürülen yapıcı ve geliştirici işbirlikleri sayesinde bu dönemin hızlıca atlatılacağına inanıyoruz." denildi.

Açıklamada, yaz döneminde artan sosyal yaşam, dönemsel etkinlikler, geleneksel törenlerin salgının etkisini arttırmış olsa da yeni dönemde özellikle şehir merkezlerinde sorumlulukların bilincinde olarak hizmet verileceği ve hayatın neşesinin paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Türkiye, Turizm, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Modern perakendede salgın önlemleri sertifikalarla daha da güçlendi - Son Dakika Ekonomi

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