Modern şehir Eskişehir'de su kuyruğu bitmiyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ESKİ) bağlı 'Kalabak' suyunda yaşanan sıkıntı sürerken, vatandaşların kavurucu sıcakta bir damacana su almak için bekleyişi sürüyor.

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından dolumu yapılan 'Kalabak' içme suyunda yaşanan sıkıntı her geçen gün büyüyor. Tatilden dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in isteği üzerine ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasının ardından konuyla ilgili beklenen açıklama henüz yapılmadı. Mahallelerde susuz kalan vatandaşlar ellerindeki damacanalarla dolum tesisinin önüne gelmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakta metrelerce uzayan kuyrukta su almak için adeta birbiri ile yarışan vatandaşlar bu çilenin Eskişehir'e yakışmadığını belirtiyor. Her geçen gün uzayan kuyruğun ne zaman son bulacağı merak ediliyor.

"Bizi bu hale getirenler utansın"

Su kuyruğundaki vatandaşlardan Hasan Pınar, kendilerini bu hale getirenlerin utanması gerektiğini belirterek, "Biz alışkınız böyle yaşamaya. Biz ihtiyaç duyuyoruz böyle şeylere. Bizi bu hale getirenler utansın. Maalesef durum böyle. Damacana konusunda bilgimiz yok. Sadece bir söylenti. Kesin bir cevap yok" dedi.

Su almak için gelen vatandaşlardan Cihan Çandalgir, "Günlerdir suyumuz yok. Su kuyruğuna girdik. Yine susuz kalmıyoruz burada hallediyorlar" diye konuştu.

"Yönetimin hatası bu"

İnsanların bu şekilde zor durumda bırakılmasının doğru olmadığını söyleyen Hacı Kılınç, "Eskişehir'de susuzluk çekiyoruz. Ben 5 gündür su alamıyorum. Arabayla geldim bugün. Alabilirsek su alacağız. Yönetimin hatası bu. Böyle bir şey yapılmaması lazım. Bu kadar insanı zor durumda bırakmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Su kuyruğunda rezillik çektiklerini söyleyen başka bir vatandaş ise "Görüyorsunuz işte rezillik kepazelik. Görüyorsunuz işte milletin halini. Bidon değişecekse mahalle mahalle değişsin. Öyle bir söylenti var. Şimdiye kadar böyle bir sıkıntı olmadı. Madem damacana değiştirecek, hangi firmaya yaptırdıysa mahalle mahalle değiştirsin. Şu 70 yaşında her türlü hastalığım var, rezillik kepazelik çekiyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR