Son Dakika Haberleri: Modern seracılıkta 500 yeni yatırımcı
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Modern seracılıkta 500 yeni yatırımcı

7 saat önce

Şubat ayında uygulamaya konan 'Seracılık Finansman Kredisi'ne 7 bine yakın başvuru olurken toplam kredi hacmi 1.7 milyar TL'ye çıktı.

Modern seracılıkta 500 yeni yatırımcı, System.String[]
Şubat ayında uygulamaya konan 'Seracılık Finansman Kredisi'ne 7 bine yakın başvuru olurken toplam kredi hacmi 1.7 milyar TL'ye çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:08 
Ekonomi
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