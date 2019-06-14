Modern seracılıkta 500 yeni yatırımcı
7 saat önce
Şubat ayında uygulamaya konan 'Seracılık Finansman Kredisi'ne 7 bine yakın başvuru olurken toplam kredi hacmi 1.7 milyar TL'ye çıktı.
Şubat ayında uygulamaya konan 'Seracılık Finansman Kredisi'ne 7 bine yakın başvuru olurken toplam kredi hacmi 1.7 milyar TL'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:08
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