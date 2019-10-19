Son Dakika Haberleri: "Modern sulama tarımda verimliliği artırıyor"
Son Dakika Ekonomi 'Modern sulama tarımda verimliliği artırıyor'

"Modern sulama tarımda verimliliği artırıyor"

44 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerini doğrudan ve dolaylı olarak artırdığını belirterek, "Şanlıurfa'da bu sene yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerini doğrudan ve dolaylı olarak artırdığını belirterek, " Şanlıurfa'da bu sene yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar 230 milyon lira katkı sağlandı." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa ve ilçelerinde tamamlanan sulama sezonunda toplam 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisi sulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerini doğrudan ve dolaylı olarak artırdığını belirterek, "Şanlıurfa'da bu sene yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar 230 milyon lira katkı sağlandı." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, GAP kapsamında yer alan Şanlıurfa'nın bereketli topraklarını hayata geçirecekleri projelerle suyla buluşturmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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