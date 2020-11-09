Modern tarımın başkenti Bursa

Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ve üzümsü meyveler üretiminde Bursa'yı merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 100 binin üzerinde yaban mersini fidanını üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 150 bin fidanı daha toprakla buluşturuyor. Hedef ise, her yıl 1,5 milyon adet fide ve fidan desteği sağlamak.

Bursa'nın otomotiv, ahşap sanayi, tekstil ve makine sanayinde olduğu gibi katma değeri yüksek tarımda da bir marka haline gelmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye olan desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Bugüne kadar 100 binin üzerinde yaban mersini fidanını üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 150 bin fidanı daha törenle çiftçilere teslim etti. Fidan bedellerinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilirken, kalan yüzde 50'lik kısım ise 2 taksit halinde üreticiden temin edilecek.

"Toplam 5,5 milyon fide ve fidan desteği"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım noktasında nitelikli üretim için gerekli altyapı çalışmalarına devem ettiklerini söyledi. Üretimin doğru yerde yapılması ve kaynak israfını önlemek adına toprak analizi istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, analizlerde olumsuz sonuçlar çıkması halinde çiftçileri başka ürünlere yönlendirdiklerini ifade etti. Fidan bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığını anlatan Başkan Aktaş, "'Nasıl olsa bunlar dağıtılıyormuş alalım' gibi bir algı var. Verdiğimiz bu fidanların doğru yerlere ulaştırılması bizim en büyük hayalimiz. Kentimizi katma değerli ürünler ve üzümsü meyveler alanında başkent haline getirmek istiyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 650 bin meyve fidanını Bursa'ya kazandırdık. Şimdi hızımızı daha da artırıyoruz. Tarım ve gıda alanında katma değeri yüksek ürünler ve üzümsü meyveler ile özdeşleşmiş bir kent haline getirmek için desteklerimizi artırıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde her yıl en az 1,5 milyon adet fide ve fidan desteği sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılki desteklerimizle birlikte 2023 yılına kadar toplamda 5,5 milyon fide ve fidanı üretime kazandırmış olacağız. Bu fidanlar için yapacağımız 25 milyon liralık yatırım var. Yarısını biz sübvanse edeceğiz" dedi.

"30 milyarlık bir ekonomik döngü"

Her fidan için ürünlere göre değişken ödeme kolaylıkları sağlanacağını açıklayan Başkan Aktaş, Bursa'da 5,5 milyon fide ve fidan ile 700 futbol sahası kadar alanı daha katma değerli üretime kazandırmış olacaklarını söyledi. 2023 yılına kadar verilecek desteklerle artacak üretim neticesinde ülke ekonomisine 10 yılda direkt ürün bazlı gelirlerle 1,5 milyar lira katkı koyulacağını belirten Başkan Aktaş, "Fidanların verimli ömürlerinde ise sadece ürün bazlı olarak ekonomiye toplamda 10 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tarım, gıda sanayi, işleme ve ambalaj, gübre, yakıt, tarımsal sarf malzemeleri, tarımsal istihdam, tarım teknolojileri ve yan sektörlerde, ilk 10 yılda yaklaşık 5 milyar liralık, verimli ömürde ise yaklaşık 30 milyarlık bir ekonomik döngü ortaya çıkacaktır. Bu süreçte yaklaşık 1600 aile daha aile işletmeciliği modeli içerisinde tarımsal üretime katkı koyacak. Yine bu yolla yaklaşık 10 bin kişilik daha yeni istihdama kapı aralanacak. Bütün şehri saran, etkileyen ve hareketlilik kazandıran bir vizyonu ortaya koyuyoruz. Üreticilerimize sadece fidan vermiyoruz. Doğru fidan temininden eğitim desteğine, toprak hazırlığından ortaya çıkan ürünün pazarlanmasına kadar tüm süreç boyunca destek oluyoruz" diye konuştu.

"Üzümsü meyvelerin başkenti Bursa olacak"

İşleme, paketleme ve ihracata hazırlama konularında da dünya standartlarına uygun bir tesis altyapısı oluşturmak için gerekli fizibilite çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Aktaş, üretimi yapan olmaktan ziyade yapmaya teşvik eden olma noktasında katalizör görevi gördüklerini anlattı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de yaban mersini üretiminin 80 ila 90 bin tonlara ulaşacağının tahmin edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Bu miktarın hakim çoğunluğunun ve ihracata uygun kalitede ürünlerin şehrimizde üretilmesini hedefliyoruz. Ülkemizde üzümsü meyveler farklı şehirlerde yetiştiriliyor. Ancak bu ürünlerin en kalitelisi ve en lezzetlisi Bursa'da yetişiyor. Özellikle Orhaneli, Büyükorhan, İznik, Orhangazi, İnegöl, Kestel, Osmangazi ve Yıldırım ilçemizin yüksek mahallelerinde üretim ve desteklerimiz sürüyor. Üretimin her aşamasında üreticilerin emeğiniz çok önemli. Fidanların, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Orhaneli Yaban mersini Kooperatif Başkanı Ahmet Kahraman ve üreticiler adına söz alan Erkan Ateş, yaban mersini üretimi noktasında kendilerine destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım AŞ'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ve protokol üyeleri tarafından çiftçilere yaban mersini fidanları teslim edildi. Daha sonra Başkan Aktaş ve beraberindekiler soğuk hava deposunu gezerek fide ve fidanlar hakkında bilgi aldı. - BURSA