Modern tekniklerle tarımda su tasarrufu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, farklı sulama teknikleriyle tarımsal sulamada tasarruf edilebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Orta, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarındaki kar yağışlarının yer altı ve yer üstü suları için sevindirici miktarda olduğunu anlattı.

Ancak nisan ayından sonra Trakya ve Batı Karadeniz haricinde yağışların yeterli miktarda olmaması nedeniyle kuraklık yaşandığına dikkati çeken Orta, "Mayıs ayı kuraklık haritasına baktığımızda batıda 2 aydan beri ciddi bir kuraklık yaşamaya başladık. Bu kuraklık şu ana kadar tabii meteorolojik ve zirai anlamda etkisini gösterdi." dedi.

Tarımsal sulamanın bilinçli ve tasarrufa yönelik yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Orta, yer altı sularının azaldığını belirtti.

Yer altı sularını beslemek için yer üstünde çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan Orta, "Göletler yapacağız, barajlar yapacağız, ekosistemi bozmayacak büyüklükte saptırmalar yapmadan, o bölgenin hayatını olumsuz etkilemeden yapacağımız gölet ve barajlarla yer üstü su kaynaklarının kullanımına yönelirsek eğer bu sıkıntıyı çözebiliriz." diye konuştu.

Yüzde 70 vahşi sulama

Orta, Türkiye'de tarımsal sulamanın yüzde 70'inin "vahşi sulama" diye tabir edilen salma sulama olduğunu anlattı.

Bu yöntemde su kaybının çok fazla olduğunu kaydeden Orta, "Buralarda su kayıplarımız çok fazla. Yüzeysel sulamalar yerine yağmurlama ve damla sulama gibi, hatta toprak altı damla sulama yöntemleri gibi yöntemlere geçersek ve suyun iletimini de açık kanallar yerine kapalı sistemleriyle yaparsak şu anda tarımsal sulamada kullandığımız suyu en azından yarı yarıya düşürebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"Çeltikte tava sulama yönteminden vazgeçebiliriz"

Türkiye'de tarımsal sulamada yılda 40 milyar metreküp su kullanıldığını belirten Orta, farklı sulama yöntemleri kullanılarak, 20 milyar metreküp su tasarruf edilerek sanayide ve evlerdeki su ihtiyacının karşılanabileceğine işaret etti.

Tarımsal üretimde küresel ısınmaya bağlı olarak hem sulama hem de bitki çeşidi bakımından tasarruflu olanların tercih edilmesinin su kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Orta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın küresel ısınmanın akabinde kuraklık periyotuna hazırlanırken bir kere kuraklığa dayanıklı bitki ve hayvan türü çeşitleri geliştirmemiz lazım. Sıkı çalışmamız lazım, hızlı çalışmamız lazım. Mesela biz Trakya'da yaygın olarak ekimini yaptığımız çeltik yetiştiriciliği var. Bir kere çeltikte tava sulama yöntemi dediğimiz sulama yönteminden vazgeçebiliriz. Yağmurlama ve damla sulama yöntemlerine geçerek hali hazırda kullandığımız suyu yarı yarıya veya 3'te 2 oranında azaltabiliriz. Bunu yapmalıyız, yapamıyorsak eğer belki de bir gün gelecek çeltik üretiminden vazgeçmemiz gerekecek. Neyi ikame edeceğiz? Çeltiğin yerine bulguru ikame edeceğiz."