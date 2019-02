Modern ve Kaliteli Yaşamın Adresi Ümraniye

Belediye Başkanı Hasan Can 'ın 2004'ten bu yana ilçeye yaptığı hizmetler ve hayata geçirdiği projeler Ümraniye 'yi İstanbul 'un parmakla gösterilen ilçelerinden biri haline getirdi. Ümraniyeliler baştan ayağa yenilenen modern bir ilçede ikamet etmenin ayrıcalığını yaşıyor.Ümraniye 15 yıl önce çağın gerisinde kalmış, gelişemeyen ve birçok sorunu olan bir ilçeydi. 2004'te yapılan yerel seçimleri kazanarak göreve gelen Başkan Hasan Can ve ekibi gece gündüz demeden çalışarak Ümraniye'yi marka bir kente dönüştürdü. Şehrin sorunları ve ihtiyaçları masaya yatırılarak gerekli olan çalışmalara ivedilikle başlandı. Büyük bir titizlikle ve çağın gereklerine göre hazırlanan projeler bir bir hayata geçirilerek Ümraniye'ye adeta çağ atlatıldı. Geçmişte patlayan çöplük veçamurlu yollarla anılan İstanbul'un bu önemli ilçesi, 450'nin üzerinde kalıcı eser, binlerce proje ve on binlerce hizmetle mamur bir yere dönüştü. Başkan Hasan Can ve ekibi, deyim yerindeyse Ümraniye'nin kaderini değiştirdi.Örnek Kentsel DönüşümÜmraniye Belediyesi ülkemize örnek teşkil edecek bir kentsel dönüşüm çalışmasını hayata geçirerek şehrin yüzde 65'ini yeniledi. Ümraniye'nin en önemli sorunlarından biri olan 2B alanlarının imar planları Başkan Hasan Can ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu tamamlanarak modern, güvenli ve nitelikli konut ve iş yerlerinin inşasına zemin hazırlandı. Yapılan tüm bu kentsel dönüşüm çalışmaları Ümraniye'nin İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçelerinden biri haline gelmesine de vesile oldu.Yapılan çalışmalar kapsamında Ümraniye'nin 3 bin 200 cadde ve sokağı yenilendi. Tüm bu çalışmalar yapılırken ilçedeki yeşil alanlar korunarak, ilçeye yenileri kazandırıldı. 2004'ten bu yana yeşil alanda 4 kat artış sağlandı. İnşa edilen prestijli lükskonutların sayısının günden güne artması sebebiyle Ümraniye emlak piyasasında ciddi bir hareketlenme yaşandı. Ümraniye'de gayrimenkul fiyatları günden güne değer kazanıyor.Alemdağ Caddesi Artık YayalarınYıllardır İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Alemdağ Caddesi son 15 yılda iyice değer kazanarak büyük bir alışveriş ve ticaret merkezine dönüştü. Yıllar içinde yaşanan nüfus artışı ve yoğun talep gören bir cadde olması sebebiyle Alemdağ Caddesi büyük bir trafik sorunuyla mücadele etmekteydi. Başkan Hasan Can ve ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda Alemdağ Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Yalnızca ilçenin değil İstanbul'un da en işlekcaddelerinden biri olan Alemdağ Caddesi'nin yalnızca yaya trafiğine açık hale getirilmesi Ümraniye'ye büyük bir nefes aldırdı. Alemdağ Caddesi üzerinde Çarşı mevkiinde inşa çalışmaları devam eden 15 Temmuz Şehitler Meydanı Projesi tamamlandığında cadde daha da prestijli olacak. Ümraniyeliler artık yalnızca kendilerine ait olan Alemdağ Caddesi'nde güven ve huzur içerisinde alışveriş yaparak keyifli zaman geçiriyor.Ümraniye İstanbul'un Alışveriş ve Ticaret Merkezi OlduÜmraniye yaşadığı büyük imar atılımı ve hizmet seferberliğiyle önemli markaların da tercih ettiği bir ilçe haline geldi. Ümraniye artık uluslararası şirketlerin merkez ya da şubelerine ve büyük alışveriş merkezlerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ümraniye turizmden de pay alıyor. Ümraniye'deki potansiyeli fark eden ünlü oteller Ümraniye'ye şubelerini açıyor. Birkaç yıl sonra faaliyete geçecek olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'yle birlikte Ümraniye yakın bir gelecekte Türkiye 'nin; finans, ticaret ve iş turizmi merkezlerinden biri olacak.Ümraniye'de Trafik Sorununa Büyük ÇözümAnadolu yakasında önemli bir ulaşım aksında yer alan Ümraniye, yürütülen çalışmalar sonucunda trafik yoğunluğu noktasında rahatlatılmaya devam ediliyor. Ümraniyelilerin yıllardır sabırla beklediği Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy- Sancaktepe Metrosu nihayet hizmete açıldı. Ümraniye trafiğini büyük ölçüde hafifleten hat, her gün on binlerce yolcu taşıyor. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğini taşıyan hat; güvenli, hızlı ve konforlu ulaşıma imkan sağlıyor. Ümraniye Belediyesi trafikyoğunluğunu azaltmak için birçok yeni yol açıp kavşaklar inşa etti. Oluşturulan alternatif güzergahlar ve hizmete açılan metro hattı Ümraniye trafiğini büyük ölçüde rahatlatarak araçların egzozundan çıkan atıkların doğaya verdiği zararların önüne geçildi.Yapılan tüm bu çalışmalar Ümraniye'yi modern ve kaliteli bir kent haline getirdi. Başkan Hasan Can ve ekibinin 15 yıl boyunca gösterdiği çabalar meyvelerini vermeye başladı. Ümraniye artık İstanbul'un en çok tercih edilen ilçelerinin başında yer alıyor. 2004'ten bu yana neredeyse Ümraniye'nin adından başka değişmeyen bir şey yok. - İSTANBUL