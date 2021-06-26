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Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı - Son Dakika

Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı

26.06.2021 01:38

Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı Bir diş fırçasıyla 800 km yol yürüdü 7 yılda 90 ülke ve 550 şehri sadece otostop yaparak gezdi Modern zaman seyyahı Muammer Yılmaz, dünyada hala iyi insanların var olduğunu kanıtlamak amacıyla çıktığı dünya turunda toplam 90 ülke ile 550...

Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı

Bir diş fırçasıyla 800 km yol yürüdü

7 yılda 90 ülke ve 550 şehri sadece otostop yaparak gezdi

İSTANBUL - Modern zaman seyyahı Muammer Yılmaz, dünyada hala iyi insanların var olduğunu kanıtlamak amacıyla çıktığı dünya turunda toplam 90 ülke ile 550 şehri beş parasız olarak gezdi. Çıktığı son yolculukta ise İspanya'da 30 günde 800 km yol yürüyen Yılmaz'ın yanında sadece diş fırçası vardı.

Modern zaman seyyahı Muammer Yılmaz 2014 yılında dünyada hala iyi insanların var olduğunu kanıtlamak amacıyla yanına hiç para almayarak yola koyuldu. Dünyada hala iyi insanların var olduğunu kanıtlamak isteyen Yılmaz, otostop çekerek 80 günde parasız dünya turu yaptı. Gezgin olmayı bir hayat biçimi haline getiren ve tecrübelerini yazdığı gezi günlüğü kitaplarında paylaşan Muammer Yılmaz, arkadaşı Milan ile birlikte çıktığı son yolculukta ise yanına çanta bile almayarak, cebinde sadece diş fırçası ile İspanya'da 30 günde 800 km yol yürüdü.

2014'ten bu yana yollarda olan seyyah Muammer Yılmaz yaptığı açıklamada, "Fransa'da doğdum büyüdüm. Giresunluyum. Dünyada 90 ülke gezme şansım oldu ve değişik insanlar, değişik kültürler, değişik dinler tanıma fırsatımız oldu. Bu da ufkumuzu, kalbimizi, dünyalarımızı açtı. 2014'te 80 günde parasız devri alem yolculuğuna çıktık Milan arkadaşımla beraber. Bu yolculuğu dünyanın her yerinde iyi insanların hala var olduğunu kanıtlamak amacıyla yaptık. 19 ülke 47 bin km yolculuk yaptık ve bu yolculuk dünyamızı değiştirdi. Bu yolculuğu tamamladık ve dünyanın her yerinde iyi insanların var olduğunu ispat ettik" dedi.

"Parasız pulsuz 80 günde dünyayı turladık"

Gezilerinden kalan anıları yazdığı kitaplarda detaylarıyla paylaştığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin misafirperverliği çok güzel. İran'ında aynı şekilde çok güzel. Kolombiya da çok güzel ama dünyanın her yerinde iyi insanları bulup bu yolcuğu tamamladık. Parasız pulsuz 80 günde dünyayı turladık. Bu yolcuğumuzun sonucunda ilk kitabımızı çıkardık. Türkiye 'de de bulabilirsiniz. Ben normalde yönetmenim, filmler yapıyorum. Bin tane filmden fazla belgesel, özel filmler, kısa filmler yapmışım ve şimdi de gezi filmlerimi yapıyorum. Ayrıca dünyada gezdiğimiz tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Konferans olsun, kitap olsun, filmlerde ve tiyatroda olsun, onları paylaşmayı seviyoruz" diye konuştu.

"Cebimizde sadece bir diş fırçası vardı"

Çıktığı son yolculuğun zorluklarını dile getiren Muammer Yılmaz şunları söyledi: "Yeni kitabımız ise 800 km yolculuk. Çantasız ve sıfır atık ile gerçekleştirdiğimiz bir yolculuk. Bir milyon adım attık. 30 gün boyunca yürüyüş yaptık ve değişik insanlar gördük. Doğa ile iç içe kaldık 30 gün boyunca. Ağaçlardan meyveler topladık, bu güzellikleri anlatıyor bu kitap. Aynı zamanda da zorlukları anlatıyor. Çünkü her gün yaklaşık 30-40 km yürümek kolay bir şey değil. Dağları aşmak, bir daha inmek kolay bir şey değil ama aynı zamanda vücudumuzun güçlü olduğunu görüyoruz ve hayran kalıyoruz kendi kendimize. Yağmurun altında doğayla iç içe olmak, ağaçların altında güneşle iç içe olmak, dereler, denizler bunlarla yaşamak sabahtan akşama çok güzel bir his bunları paylaşıyoruz. Hepimiz hem iyiyiz hem kötülüğümüz de var. Hepimiz yalan söylemiş olduk. Hepimiz belki bilmeden kötülük yaptık. Ama sonuçta insanlar kötülük karşısında daha iyiler, iyi tarafları daha çok bence. Çantasız yolculuk kolay bir şey değil tabii ki. Evden çıkarken bile çantayla çıkıyoruz normalde. Nasıl böyle bir yolculuk olabilir? Bunları anlatıyorum. Tecrübe, önceden yapmış olduğumuz gezilerimizde yanımıza aldığımız eşyaları zamanla azalttık azalttık ve böyle bir yolculuğa çıkabildik. Cebimizde sadece diş fırçası ve ekstra bir iç çamaşırı vardı. Her gün bunları yıkayarak sürekli olarak kullandık. Öyle bir yolculuk oldu. Zor tarafı tabii az eşyamız olduğundan ve fazla lüksümüz yoktu. Ama iyi tarafı hiçbir şey taşımıyoruz. Normalde yolcular 15-20 kg ağırlık taşıyorlar. Bu da yolculuğu zorlaştırıyor. Biz ise hafif olarak gezmiş olduk. Bu yolculuğumuz 30 gün sürdü ve 800 km yürüdük. Sadece İspanya' da Compostela' ya doğru yürüyüş yaptık. Yolda çok güzel işaretler var. Onları takip ederek ilerledik. Bu yolculuk sırasında pek insanla karşılaşmadık pandemi nedeniyle çok az insan vardı. Türk hiç görmedik. Ama Türkiye'de Likya yolu var. Orası da çok güzel bir yol. Bizim yürüdüğümüz yola çok benzer. Bu yolun da bir parçasını yaptım ve yapmanızı tavsiye ederim."

"Gezmek için her zaman paraya ihtiyaç yok"

Gençlerin gezmek için sadece istemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye çok güzel, dünya çok güzel. Her zaman çok paranız olmasına gerek yok. Az parayla da güzel geziler yapılabilir. Sadece lüks geziler yok. Bir de çantanı alıp, insanlarla konuşup, insanların evinde konaklama şansınızda var. Onları da deneyebilirsiniz. Değişik internet siteleri var. Onları kullanıp ucuz, güzel ve değişik bir gezi yapabilirsiniz. Türkiye'yi gezin, dünyayı gezin. Bunu vurgulamak istiyorum. Türk pasaportuyla 100 ülkeden fazla vizesiz olarak gezebiliyorsunuz. Türkler her zaman Avrupa, Amerika kafasında. Tek gezilecek yer orası sanki gibi düşünüyorlar. Oralara gitmek zor, vize işlemleri gerekiyor ama dünyanın bir sürü ülkesi var. Türk pasaportu çok değerli, onunla pek çok ülkeye gidebilirsiniz. Onu kullanın ve dünyayı gezin" dedi.

Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı
Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı
Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı
Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı

Muammer Yılmaz, İspanya, Türkiye, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Modern Zaman Seyyahı: 80 günde parasız dünya turu yaptı - Son Dakika


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