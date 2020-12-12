Modern zamanın yeni trendi: Beslenme terapisi - Son Dakika

Modern zamanın yeni trendi: Beslenme terapisi

12.12.2020 07:32
Modern zamanın yeni trendi: Beslenme terapisi, System.String[]

Bu sıralar çoğumuz, sağlığımıza eskisinden çok dikkat eder olduk. Bağışıklığımızı güçlendirmek, daha sağlıklı olmak için çeşitli yollara başvuruyoruz.

Bu sıralar çoğumuz, sağlığımıza eskisinden çok dikkat eder olduk. Bağışıklığımızı güçlendirmek, daha sağlıklı olmak için çeşitli yollara başvuruyoruz. Bu konuda bize yol gösteren beslenme terapistleri olduğunu biliyor muydunuz?

Bunlardan biri Aslı Tür. Koç Üniversitesi sosyoloji mezunu Tür, 15 sene önce yakalandığı bir hastalık sonucunda beslenme konusunu araştırmaya başlamış. Doğru beslenmenin ve sağlıklı bir bedenin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini görünce, bu konuda profesyonel eğitim almaya karar vermiş. ABD'deki Nutritional Therapy Association'da (Beslenme Terapisi Birliği) anatomi, temel beden fonksiyonları, mikrobesin-toksin ilişkisi, uyku, hareket, epigenetik süreçler, kişisel özerklik yaklaşımı gibi pek çok alanı içeren bir 'beslenme terapisi' eğitimi almış.

Bu konuya bütünsel yaklaşmamız gerektiğini söyleyen Aslı Tür "Sadece ne yediğimiz değil, o yiyeceğin sindirimi sırasındaki sinir sistemimizin durumu, soframızdaki insanlara karşı duyduğumuz hisler, hepsi o gıdadan alacağımız bütünsel etkiyi belirliyor" diyor.

Beslenme terapisti ne anlama geliyor?

Beslenme terapistleri, dengeden çıkmış temel beden sistemlerini düzenleme amacıyla, kişiyi bedeni içinde sıhhatte ve uyumda olmaya yönelten rehberler olarak çalışırlar. Bu temel beden sistemleri öncelikli olarak sindirim, kan şekeri regülasyonu, hidrasyon ve yağ asitleri dengesidir. Bu çalışmayla kişi yediği şeyleri fark etmeye ve bunların bedeni üzerindeki etkilerini dinlemeye başlıyor.

Mahrumiyet hissetmemeli

Nasıl seanslar uyguluyorsunuz?

Öncelikle kişilerin semptomları ve sıkıntıları üzerinden, dengeden çıkmış sistemlerini tanımlıyoruz. Beslenme ağırlıklı ama uykudan harekete, kullanılan şampuandan zorlayıcı ilişkilere kadar her şeyin elekten geçtiği ve kişinin özeline uyumlandığı bir süreç içeriyor seanslar. En önemsediğim şey kişinin gıda mahrumiyeti hissetmeden, kendi hızında ilerleyebilmesi. Terapi süreci ortalama üç ay sürüyor.  Önce 300 soruluk bir anket dolduruyorsunuz.  Bu, sıkıntı ve şikayetlerinizi ölçen ve bana verileri analiz edebilme şansı veren bir hazırlık. İlk görüşmeye gelmeden önce ben analizleri yapmış, potansiyel sıkıntı noktalarını belirlemiş oluyorum. Bir araya geldiğimizde tam hikayeyi anlamaya, analizlerle birleştirip anlamlandırmaya yönelik 90 dakikalık ilk görüşmemizi yapıyoruz.

Sonra?

Sonraki hafta veri toplama bir süre daha devam ediyor. Bir yeme/içme/duygu durumu güncesi tutmanızı istiyorum.  Bu, bana belli gıda gruplarının yaratabileceği potansiyel sıkıntılarınızı gösterirken, size de güzel bir farkındalık egzersizi oluyor.   Bundan sonrası haftalık ufak uyumlamalar ve destek görüşmeleri şeklinde devam ediyor. Kişiye özel adım adım ilerleyecek bir terapi planı hazırlıyorum ancak diyet listeleri ile çalışmıyorum.

Nasıl şikayetlerle size başvuruluyor?

Genelde sindirim problemleri, otoimmün rahatsızlıklar, kalitesiz uyku, şeker, kronik yorgunluk ve hormonal sıkıntılar... Modern zamanın etkisiyle bedenler kronik enflamasyondan ve toksin yükünden payını almış durumda. Çalışmalarımızla kişinin temel beden sistemlerinin dengeye oturmasını, gıdalarını farkındalıkla seçmesini amaçlıyoruz.

Pandemi sürecinde  ilgi arttı mı?

Evet. Sağlıklıysak, dışarıdan gelecek tehditlere karşı doğal bir savunma mekanizmasına sahibiz. Bunu güçlü tutmaksa, doğamıza uygun beslenmeyle alakalı. Ne kadar hareket ettiğimiz, maruz kaldığımız toksinler, kaliteli uyku, doğada vakit geçirmek, bunların hepsi de  sağlığımızın parçaları...

Modern zamanın yeni trendi: Beslenme terapisi

Amerika Birleşik Devletleri, Koç Üniversitesi, Sosyoloji, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Modern zamanın yeni trendi: Beslenme terapisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti
Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı         
07:45
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti         
00:07
Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı         
23:24
2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum         
22:39
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar         
09:07
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 07:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Modern zamanın yeni trendi: Beslenme terapisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei