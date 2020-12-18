Moderna: ABD'de aşı otoritesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna aşısı için kullanım onayı verilmesini tavsiye etti - Son Dakika
BBC

Moderna: ABD'de aşı otoritesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna aşısı için kullanım onayı verilmesini tavsiye etti

18.12.2020 03:32
Moderna: ABD'de aşı otoritesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna aşısı için kullanım onayı verilmesini tavsiye etti, System.String[]

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının acil durumda kullanılmasına onay verilmesini tavsiye etti.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının acil durumda kullanılmasına onay verilmesini tavsiye etti.

FDA bağımsız uzmanlar kurulu, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti.

Kurulun tavsiyesinin ardından FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor. Resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak.

Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.

ABD'nin aşı alanındaki yetkili kurumu FDA, geçen Cuma günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için onay vermişti. Aşı, ABD genelinde öncelikli kesimler için uygulanmaya başlanmıştı.

FDA'nın haftaiçinde yayınladığı belgeye göre, 30 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde, Moderna aşısında yüzde 94,1 etkinlik oranı yakalandı.

En sık görülen yan etkilerse, ateş, baş ağrrısı, kas ve eklem ağrısı olarak sıralandı.

2010'da kurulan Moderna, şu ana dek hiç FDA onaylı bir ilaç geliştirememişti. Şirketin hisse senetlerinin değeri, bu yıl yüzde 700 yükseldi.

Pfizer aşısından farkları

Moderna aşısının nakliye sırasında -20 derecede, normal derin dondurucuların sağlayabileceği bir ısıda tutulması gerekiyor.

Pfizer aşısının ise -70 derecede saklanması gerektiği için, lojistik sorunlara yol açabiliyor.

Pfizer aşısı gibi, Moderna aşısının da iki kez yapılması gerekiyor, ikinci doz ilk dozdan 28 gün sonra uygulanıyor.

Massachussets eyaletinin Cambridge bölgesinde bulunan şirket, onay çıkarsa, aşıların "büyük çoğunluğunun" orada üretileceğini açıklamıştı.

Pfizer'ın aşısı ise, aralarında Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu farklı ülkelerde üretiliyor.

Moderna: ABD'de aşı otoritesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna aşısı için kullanım onayı verilmesini tavsiye etti
Moderna: ABD'de aşı otoritesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna aşısı için kullanım onayı verilmesini tavsiye etti

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İlaç, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moderna: ABD'de aşı otoritesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna aşısı için kullanım onayı verilmesini tavsiye etti - Son Dakika Dünya

BBC

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