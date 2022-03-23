Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

23.03.2022 17:47
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

NEW ABD ilaç şirketi Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının, yetişkinlerde olduğu kadar "iyi performans" gösterdiğini duyurdu.

NEW ABD ilaç şirketi Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının, yetişkinlerde olduğu kadar "iyi performans" gösterdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara yapılan iki adet 25 mikrogramlık Kovid-19 aşısının, 18 ila 25 yaş yetişkinlere vurulan iki adet 100 mikrogramlık dozla benzer bir bağışıklık tepkisi sağladığı belirtildi.

Açıklamada, çocuklara 28 gün arayla yapılan iki doz Kovid-19 aşısının sonucuyla ilgili "sağlam bir nötralize edici antikor yanıtı" alındığı kaydedildi.

Şirket, ürettiği Kovid-19 aşılarının 6 ay ila 2 yaş arası çocuklardaki Omicron varyantını önlemede yaklaşık yüzde 44 etkili olduğunu duyurdu.

Moderna, önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) çocukları aşılayabilmek için acil onay izni isteyecek.

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Kaynak: AA

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