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Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı - Son Dakika

Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

16.12.2021 08:57
Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı

Japonya'da, aşı üreticisi Moderna'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı takviye doz aşı için yaptığı başvuru onaylandı.

Japonya'da, aşı üreticisi Moderna'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı takviye doz aşı için yaptığı başvuru onaylandı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Kovid-19 Uzman Heyeti, Moderna'nın destekleyici dozuna "kullanım izni" verdi.

Takviye dozun, başta sağlık çalışanlarına olmak üzere 18 yaş ve üstüne Ocak 2022'den itibaren ve ücretsiz uygulanacağı kaydedildi.

Moderna'nın ülke içi satış ve dağıtımından sorumlu Takeda firması, 3. doz uygulanmasına yönelik kullanım izni başvurusunu geçen ay yapmıştı.

Pfizer'ın destekleyici dozu, ülke içi kullanım onayını geçen ay almıştı. Böylelikle Japonya içi takviye doz uygulanabilecek aşı sayısı ikiye çıktı.

Kyodo ajansına göre Japonya hükümeti, Kovid-19 aşıların 2. ve 3. doz arasında uyguladığı "8 aylık prensip süre" şartının 6 aya indirilmesi üzerinde çalışıyor.

Togo Cumhuriyeti, Moderna, Japonya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı - Son Dakika
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