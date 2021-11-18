Üye Girişi
Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi - Son Dakika

Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

18.11.2021 01:53
Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

NEW ABD ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek aşısının 18 yaş üzerine genişletilmesi onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

NEW ABD ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek aşısının 18 yaş üzerine genişletilmesi onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna 3. doz Kovid-19 aşısının 18 yaş üzeri tüm yetişkinlere acil kullanım izni talebinin gerekli verilerle birlikte federal yetkililere sunulduğu belirtildi.

Moderna'nın güçlendirici aşısının, 1 ve 2. aşılarda verilen 100 mikrograma karşı 50 mikrogram olarak uygulanacağı kaydedildi.

Firma, destek aşısı için FDA'ya ilk başvurusunu eylülde yapmış ancak sunulan verilerin yeterli açık olmadığı önerileri üzerine acil onay talebini geri çekmişti.

Moderna'nın 3. doz güçlendirici aşısı, şu an sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

Alman BioNTech ile birlikte Kovid-19 aşısı üreten Amerikan Pfizer firması da 10 Kasım'da 3. doz Kovid-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaşın üstündekilere uygulanması izni için FDA'ya başvurmuştu.

Pfizer-BioNTech'in başvurusunun cuma günü federal yetkililer tarafından ele alınarak onaylanmasının beklendiği, aynı şekilde Moderna'nın başvurusuna da yeşil ışık yakılması halinde ABD'de 3. doz destek aşısının tüm yetişkinlere yakında uygulanmasına başlanabileceği belirtiliyor.???????

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz 01:16 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi 00:45 Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı 23:43 Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 22:43 Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap 20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Son Dakika Haberleri
01:21 Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın
01:15 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz
00:52 Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı
00:45 Döviz alım satımında kimlik tespiti şartı değiştirildi
00:44 48 gündür açlık grevi yapan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik
00:36 Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
00:32 "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik
00:19 Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla yaraladı
00:10 Beşiktaş'ın yıldızı Larin adını tarihe yazdırdı! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretini bitirdi
23:42 Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den çarpıcı itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın emekli edecekmiş
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı Messi zevkten dört köşe! Bir hedefine daha başarıyla ulaştı         
00:53
"Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik "Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: Oy almaya yönelik         
00:33
Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı         
23:26
AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
22:08
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu         
11:25
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 01:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement