Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

18.03.2022 13:43
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 4. doz Kovid-19 aşısının ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 4. doz Kovid-19 aşısının ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Moderna'dan yapılan açıklamada, 4. doz hatırlatma aşısının ABD'de tüm yetişkinlerde acil durum kullanımı için FDA'dan onay istendiği ifade edildi.

Açıklamada, yaş ve kronik hastalıklar nedeniyle daha yüksek Kovid-19 riski taşıyanlar dahil tüm yetişkinlere yönelik onay talebinin, "mRNA-1273" aşısının ikinci bir takviye dozunun "uygun kullanımını" belirlemek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine ve sağlık uzmanlarına "esneklik sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Bilimsel Analiz: Engelli çocukların üçte biri duygusal ve fiziksel istismara maruz kalıyor Bilimsel Analiz: Engelli çocukların üçte biri duygusal ve fiziksel istismara maruz kalıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Moderna, İlaç, FDA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi - Son Dakika


Son Dakika
13:43 Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:22 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:48:45. #1.13#
SON DAKİKA: Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement