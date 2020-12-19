Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımı ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayından geçti - Son Dakika

Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. Moderna'nın aşısı, Pfizer/BioNTech'ten sonra ABD'de kullanım onayı alan ikinci aşı oldu.

ABD, Moderna aşısından 200 milyon doz satın almak için anlaşma yaptı, aşının 6 milyon dozu sevkiyat için hazır.

ABD, Covid-19 ölüm ve vakalarının en yüksek olduğu ülke konumunda. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313.500, vaka sayısı 17.5 milyon.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA Başkanı Stephen Hahn, Moderna ilacına acil kullanım onayının verilmesinin 'küresel pandemiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu' söyledi.

Aşının kullanımı, Perşembe günü danışma kurulunun panelinde bir çekimser oyla 0'a karşı 20 oyla kabul edildi.

Bu haftanın başında FDA'nın danışma kurulu Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

FDA'nın, geçen Cuma günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için onay vermesinin ardından aşı, ABD genelinde öncelikli kesimler için uygulanmaya başlamıştı.

FDA'nın hafta içinde yayınladığı belgeye göre, 30 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde, Moderna aşısında yüzde 94,1 etkinlik oranı yakalandı.

En sık görülen yan etkilerse, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı olarak sıralandı.

2010'da kurulan Moderna, şu ana dek hiç FDA onaylı bir ilaç geliştirememişti. Şirketin hisse senetlerinin değeri, bu yıl yüzde 700 yükseldi.

Pfizer aşısından farkları

Moderna aşısının nakliye sırasında -20 derecede, normal derin dondurucuların sağlayabileceği bir ısıda tutulması gerekiyor.

Pfizer aşısının ise -70 derecede saklanması gerektiği için, lojistik sorunlara yol açabiliyor.

Pfizer aşısı gibi, Moderna aşısının da iki kez yapılması gerekiyor, ikinci doz ilk dozdan 28 gün sonra uygulanıyor.

Massachussets eyaletinin Cambridge bölgesinde bulunan şirket, onay çıkarsa, aşıların "büyük çoğunluğunun" orada üretileceğini açıklamıştı.

Pfizer'ın aşısı ise, aralarında Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu farklı ülkelerde üretiliyor.