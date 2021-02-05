Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu - Son Dakika

Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu

05.02.2021 08:30

ABD'de geliştirilen Moderna aşısının bir yan etkisi daha ortaya çıktı. Aşıyı yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu. Uzmanlar, söz konusu yan etkinin korkulacak bir durumu olmadığını savundu.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, aşılar salgını bitirmek için en büyük umut kaynağı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ile Moderna'nın başı çektiği aşılara onay verse de, Avrupa'dan gelen şüpheli ölüm haberleri ve olası yan etkilere dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

14 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

ABD'de geliştirilen Moderna aşısıyla ilgili yeni yan etkilerine ilişkin uyarılar geldi. Buna göre Moderna aşısını olduktan yaklaşık 1 hafta sonra, 14 kişinin kolunda büyük kırmızı şişlikler oluştu. Nadir görülen bu şişliklerin dokunmaya karşı hassasiyet gösterdiği ve ağrı yaptığı belirtildi.

Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda ağrılı kırmızı şişlikler oluştu

İKİNCİ DOZDAN KAÇMAYIN

Uzmanlar global olarak 14 kişide görülen bu yan etkinin, rapor edilmeyen yüzlerce örneğinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. USA Today'e konuşan Massachusetts General Hospital uzmanları, söz konusu yan etkinin korkulacak bir durumu olmadığını savundu.

Ağrı kesici ve buz uygulayarak birkaç gün içinde şişliğin kendiliğinden geçeceğini ifade eden Dr. Esther Freeman, "Panik yapmaya ya da aşının ikinci dozunu vurulmaya engel olacak bir durum yok" dedi.

DOLGUSU OLANI DA ETKİLEMİŞTİ

Moderna'nın aşısının daha önce de estetik müdahaleyle olan bağlantısı ortaya çıkmıştı. FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurmuştu. Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlenmişti.

Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu - Son Dakika Dünya


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