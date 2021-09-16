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Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı - Son Dakika

Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı

16.09.2021 14:26

Dünyada yaygın olarak kullanılan korona aşılarının geliştiricileri Moderna ve BioNTech'in değerleri günden güne artıyor. Prof. Dr Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman şirket BioNTech'in değeri 77 milyar dolar yükselerek yaklaşık yüzde 920 artışla 86,15 milyar dolara çıktı. ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ise değeri 164 milyar dolar artarak 175,37 milyar dolara yükseldi ve yüzde bin 500'lük artış kaydetti. Her iki şirketin piyasa değeri 1,5 yılda 242 milyar dolar arttı.

2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan Kovid-19 virüsü yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızın merkezinde yer alırken, ilaç şirketi tarafından altı ay gibi kısa bir sürede, yeni bir teknolojiyle geliştirilen mRNA aşıları ise uygulanmaya devam ediyor. Aşıların etkili olduğuna dair her geçen gün yeni bir araştırma çıkarken, koronavirüs ile mücadele ile birlikte hayatımıza giren mRNA aşılarını geliştiren şirketler de mücadelenin ön sıralarında yer alıyor.

ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin'in kurucu ortakları olduğu BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşılar dünyanın büyük bir çoğunluğunda uygulanmaya devam ederken şirketler de değerlerine değer katmaya devam ediyor.

1,5 YILDA DEĞERLERİNE 242 MİLYAR DOLAR EKLENDİ

'Our World in Data' verilerine göre, dünyada 72 ülke Moderna, 125 ülke ise Pfizer - BioNTech aşısıyla koronavirüse karşı savaşmaya devam ediyor. Companies Market Cap verilerine göre ise virüsün ilk tanımlandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana şirketler değerlerine 242 milyar dolar ekledi.

BIONTECH VE MODERNA'NIN DEĞERİ UÇTU

Alman şirket BioNTech, 2020 Mart ayının sonunda 8,42 milyar dolar değeri olan bir şirket durumundayken değerini 86,15 milyar dolara çıkararak dünyanın en değerli 184'üncü şirketi konumuna yükseldi. ABD'li ilaç şirketi Moderna ise koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanındığı günlerde 11,08 milyar dolarlık bir şirket konumundayken, halihazırda 175,37 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli 74'üncü şirketi oldu.

BioNTech 18 ay içerisinde değerini yaklaşık yüzde 920 artırırken, ABD'li Moderna ise değerini yaklaşık yüzde bin 500 artırdı. Analistler, Moderna'nın bu yıl 22 milyar dolarlık koronavirüs aşısı satışı gerçekleştirme yolunda ilerlediğini aktarırken, Pfizer/BioNTech'in aşısının ise 35 milyar dolarlık satış getireceğinin tahmin edildiğini söylüyor.

Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı

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Son Dakika Ekonomi Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı - Son Dakika
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