Son Dakika Haberleri: Modernevler'deki Altyapı Sorununa Hızlı Müdahale

Modernevler'deki Altyapı Sorununa Hızlı Müdahale

1 saat önce İlandır

HATSU, vatandaşlar tarafından yapılan talepler doğrultusunda kapsamlı projeler ve çözüm odaklı hizmetlerini sürdürüyor.

Modernevler'deki Altyapı Sorununa Hızlı Müdahale, System.String[]

Hatay'ın bütün ilçelerinde yaşayan vatandaşların altyapı sorunlarını gidermek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden HATSU Genel Müdürlüğü, mahallelerde bulunan kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarında oluşan arızaları hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bulunan Kız Kuran Kursu eğitim yerinin kanalizasyon altyapısında oluşan tıkanıklığı gidermek amacıyla yeni hat döşeyen HATSU ekipleri, işlevini yitirmiş olan eski hattı yeniledikten sonra muayene bacası yerleştirerek oluşan arızalarda hızlı müdahale gerçekleştirilmesini sağladı.

Yapılan hizmetler ile alakalı HATSU mikrofonlarına görüşlerini aktaran Modernevler Mahalle Muhtarı Mustafa Gözüküçük, "bu bölgedeki kanalizasyon hattında oluşan tıkanıklıktan dolayı HATSU ekipleri buraya gelerek soruna müdahale etmişlerdir. HATSU'nun çalışmalarından çok memnunuz. Modernevler Mahalle sakinleri HBB Başkanı Lütfü Savaş'tan çok memnunlar. Her işimize anında cevap verdiği için bu yönde merak etmesin yüzde seksen kazanmıştır. Diğer taleplerimizi de en kısa zamanda yerine getirecektir. Kendinden çok memnunuz.Allah razı olsun başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:36 Kaynak: Bültenler

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