"Modernin Dili" sergisi Sivas'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Modernin Dili' sergisi Sivas'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika Ekonomi

"Modernin Dili" sergisi Sivas'ta sanatseverlerle buluşacak

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" adlı sergisinin açılışı bugün saat 18.00'de Sivas'ta yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" adlı sergisinin açılışı bugün saat 18.00'de Sivas'ta yapılacak.

TCMB'den yapılan açıklamada Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" adlı sergi 11 Mart-26 Nisan 2020 tarihleri arasında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesinde düzenlenecek.

Sergi açılışı, bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Sivas, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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