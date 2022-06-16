Modernizasyonu süren Pazarkule kapasite artışıyla gurbetçi dönüşlerinde alternatif olacak - Son Dakika
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Modernizasyonu süren Pazarkule kapasite artışıyla gurbetçi dönüşlerinde alternatif olacak

16.06.2022 14:25

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kapasite artırma çalışmaları sürdürülen Pazarkule Sınır Kapısı'nın gurbetçilerin dönüş zamanlarında Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına alternatif olacağını belirtti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kapasite artırma çalışmaları sürdürülen Pazarkule Sınır Kapısı'nın gurbetçilerin dönüş zamanlarında Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına alternatif olacağını belirtti.

Geçen ay görevine başlayan Vali Kırbıyık, basın mensuplarıyla Edirne Polisevinde buluşmasında, şehrin dinamikleriyle kentin geleceğini planlayacaklarını belirtti.

Edirne'yi tanımaya devam ettiğini anlatan Kırbıyık, bazı konularda tespit ettiği noktalar hususunda kısa sürede çalışma başlatacağını vurguladı.

Kent için turizmin öneminden bahseden Kırbıyık, Edirne Sarayı'nın ihyasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Hızlı trenin hayata geçmesiyle Edirne'nin 17 milyonluk "İstanbul pazarına" hitap edeceğini vurgulayan Kırbıyık, "Hızlı trenin tamamlanmasıyla Edirne İstanbul'un bir semti haline gelecek." dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yıl içinde 3 güne sığdırılan bir organizasyon olmaktan çıkarılmasının elzem olduğuna vurgu yapan Kırbıyık, eğitimden, deniz turizmine pek çok konuya değindi.

-"Gurbetçi sezonu başlıyor"

Kırbıyık, sınır kenti Edirne'nin yaz aylarında bir gündeminin de gurbetçi gelişleri olduğunu ifade ederek, bu yıl yoğun bir geliş beklediğini söyledi.

Pazarkule'nin çıkış bölümünün ağustosun ortasında yani gurbetçi dönüş zamanına yetişeceğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Pazarkule bizim için avantaj olacak. Bizim için dönüş dönemleri daha önemli. Gelişte Bulgar tarafında bekleme oluyor dönüş döneminde biz de bekleme var. 15 Ağustos gibi Pazarkule'nin çıkış bölümünü açacağız, gurbetçimiz için üçüncü bir alternatif olacak. Tabi orada Yunan tarafı bize ne kadar eşlik edebilir bilmiyorum. Ama bugünden daha fazla araç göndeririz. Bugün 200-400 arası giderken bunu 1000'e 2 bine çıkarırız. Bir avantaj sağlar."

-"Tır kuyrukları

İhracatın artmasına bağlı olarak tır kuyruklarının zaman zaman uzadığını ifade eden Kırbıyık, sınır kapılarında tır çıkış sayılarının arttığına vurgu yaptı.

Kapıkule'den günde 1500 civarı, Hamzabeyli'den 1000'i geçkin tırın günlük çıkış yaptığının altını çizen Kırbıyık, "Kapasite artışıyla ilgili iyi bir noktaya geldik. Yoksa 1800-2000 tırda kaldığımız sürece birikme devam ediyor. Şimdi ortalama 2200-2400 arasında gidiyoruz. Aslında tır gelişinde çok büyük bir azalma yok. Ama o dönem iki hafta günlük 2800-3000 tıra kadar geliş arttı. Onun da etkisi var, dış ticaretin de canlanmasıyla bir yoğunluk oldu. Şu anda tır parklarında da çok bekleyen araç yok. Bekleme süreleri 120 saatten 10-15 saatlere kadar geldi." diye konuştu.

-Pazarkule'deki modernizasyon

Geçen yıl aralık ayında Pazarkule Sınır Kapısında modernizasyonu başlatılmıştı.

Modernizasyon çalışmaları tamamlandığında tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacak.

Gümrük sahasının 3 bin 420 metrekare olan kullanım alanı, 21 bin 890 metrekareye genişletilecek.

Modernizasyonu süren Pazarkule kapasite artışıyla gurbetçi dönüşlerinde alternatif olacak
Modernizasyonu süren Pazarkule kapasite artışıyla gurbetçi dönüşlerinde alternatif olacak
Modernizasyonu süren Pazarkule kapasite artışıyla gurbetçi dönüşlerinde alternatif olacak
Modernizasyonu süren Pazarkule kapasite artışıyla gurbetçi dönüşlerinde alternatif olacak
Modernizasyonu süren Pazarkule kapasite artışıyla gurbetçi dönüşlerinde alternatif olacak

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Kaynak: AA

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