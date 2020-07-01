Modernize edildi, koleksiyoncuların gözdesi oldu - Son Dakika

Modernize edildi, koleksiyoncuların gözdesi oldu

Modernize edildi, koleksiyoncuların gözdesi oldu Meşhur Sivas bıçağı kilit sistemi uygulanarak modernize edildi, özel yapım bıçaklar koleksiyoncuların gözdesi oldu Meşhur Sivas bıçağı kilit sistemi uygulanarak modernize edildi, özel yapım bıçaklar koleksiyoncuların gözdesi oldu.

Modernize edildi, koleksiyoncuların gözdesi oldu

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Meşhur Sivas bıçağı kilit sistemi uygulanarak modernize edildi, özel yapım bıçaklar koleksiyoncuların gözdesi oldu

SİVAS - Meşhur Sivas bıçağı kilit sistemi uygulanarak modernize edildi, özel yapım bıçaklar koleksiyoncuların gözdesi oldu.

Sivas'ta 41 yıldır Sivas bıçağı üreten Mustafa Argut, Sivas bıçağını modernize ederek kilit sistemli bıçaklara uyguladı. Kilit mekanizması ile tasarlanan bıçak, kapatırken elin araya sıkışmasını önlüyor. 4 farklı model şeklinde yapılan bıçağa 'Sivas kilitli cep çakısı' adı verildi. Bıçağın fiyatını ise kullanılan çeliğin kalitesi ve bıçağın sap kısmında kullanılan malzeme belirliyor. Sivas kilitli cep çakısı, eğri avcı bıçağı, yılan dili, topak ağız ve sivri dar uzun modelleriyle satışa sunuldu. Öte yandan kişiye özel yapılan bıçakların üzerine özel desenler de çiziliyor. Koleksiyoncuların yeni gözdesi olan bu bıçak tasarımıyla da oldukça dikkat çekiyor.

Dört değişik modeli yapıldı

Bıçak ustası Mustafa Argut, revizyondan dolayı kilitli olmayan Sivas Bıçaklarını kilitli sisteme çevirdiğini belirterek, "Sivas Bıçağı zaten üst kalite bir bıçaktı ama bıçakta bir sıkıntı vardı, kullanırken bıçak ele kapanıyordu, gevşiyordu biz bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için bıçağa kilit mekanizma sistemi koyduk. Dört değişik Sivas Bıçağı modelimizin dördünü de kilitli çakıya çevirdim. Avcı bıçağı, körük dediğimiz topak ağızlı bıçak, sivri dediğimiz yılandili denilen sivri ağızlı bıçağımız, bir de bizim kendimize mahsus daha uzun sivri bıçağımız var. Bu dört bıçağı da ben kilitli mekanizmalı bıçaklara çevirdim" şeklinde konuştu.

"Dünya genelinde çok meşhur bir çeliktir"

Çeliği müşterinin talebine göre değiştirdiklerini ifade eden Argut, sadece bıçakların kasasında kullandıkları çeliklerin sabit çelikler olduğunu söyledi. Bıçak ustası Argut, kasanın üzerinde kullandıkları malzemelerin geyik boynuzu, yılan ağacı, fiber, manda boynuzu olabildiğini dile getirerek, "Müşterinin tercihine göre bıçağın sapı üzerindeki renkli malzemelerimiz var onu tercihe göre kullanıyoruz. Ben 8 aydır tasarımına uğraşıyorum. Şimdi elimdeki siparişe 1 aydır çalışıyorum. Bıçağın imalatı bıçağın adedine göre de değişiyor. Bir bıçağı ben 3 günde çıkarırım ama adet çoğaldıkça imalat süresi uzuyor. Üzerinde gördüğünüz desenler alt-üst kat dövme bir çelik vardır, Şam çeliği denir, İngilizce 'damascus' olarak geçer ve dünya genelinde çok meşhur bir çeliktir. Bu çelik alt-üst kat dövülerek kendi desenini içinden çıkartır" ifadelerini kullandı.

Koleksiyoncular tercih ediyor

Argut, bıçaktaki fiyat aralığının kullanılan malzemeye göre değiştiğini söyleyerek, "Kabzede kullandığımız malzeme ve ağzında kullandığımız malzemeler bıçağın fiyat aralığını belirliyor. Şuan bıçaklarda fiyat vermek olmuyor. Müşterinin tercihine göre fiyat veriyoruz. Şuan itibariyle elimizde 30 siparişimiz var, onları bitirdik. Yarın kargoya vermeye başlayacağız. Genel itibariyle biz Türkiye geneli çalışıyoruz. Yurt dışına göndermelerde sıkıntı yaşıyoruz. Yurt dışında kalan Türk arkadaşlarımız alıp, buradaki adreslerine gönderttiriyorlar, oradan da alıp götürüyorlar. Talep çok ama bazı malzemelerden dolayı fiyatlarda bazı yükseklikler oluşuyor ona göre bıçağın imalatı düşüyor ya da yükseliyor. Genel ağırlıklı bu bıçağı koleksiyoncular alıyor" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Modernize edildi, koleksiyoncuların gözdesi oldu - Son Dakika

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