SSB Başkanı Demir : "Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna... - Son Dakika

SSB Başkanı Demir : " Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna başladık"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Leopar 2A4 tanklarında kullanılacak zırh paketlerinin seri üretiminin ve entegrasyonunun başladığını duyurdu.

SSB Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Leopar 2A4 tanklarının modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini ve zırh paketlerinin seri üretime ve tanklara entegrasyonunun başladığını duyurdu. Demir, paylaşımda, "KKK envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmamız kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna başladık. Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar Mehmetçik'in hizmetinde" ifadelerine yer verdi.