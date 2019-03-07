Modernleşme Düşüncelerimin Rehberleri Kadınlardır"
57 dakika önce
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, modernleşme düşüncelerinin rehberinin kadınlar olduğunu söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, modernleşme düşüncelerinin rehberinin kadınlar olduğunu söyledi.
Nazarbayev, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları kabul etti. Görüşmede, kadınların dünyaya yeni hayat verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, güçlü ailenin devletin temeli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Yeniliklerle dolu dinamik çağımızda, ülkenin iyiliği için potansiyelinizi ve yeteneklerinizi verimli bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Birçok alanda yeni başarılara ve sonuçlara ulaşıyorsunuz. Aslında yenilenme düşüncelerimin rehberleri kadınlardır."
Kadınların iş hayatında, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirdiğine dikkati çeken Nazarbayev, Kazakistanlı kadınların ruhun aynasını, halkın özelliği ve zihniyetini gösterdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA
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