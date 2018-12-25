Son Dakika Haberleri: Modernleştirilmiş Kütüphane Hizmete Girdi

Modernleştirilmiş Kütüphane Hizmete Girdi

31 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şehit Musa Özalkan Ortaokulunda Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane açıldı.

Modernleştirilmiş Kütüphane Hizmete Girdi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şehit Musa Özalkan Ortaokulunda Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün katkıları ile tamamlanan Z-Kütüphane düzenlenen tören ile açıldı.

İçerisinde bin adet kitap, 7 bilgisayar, fotokopi ve zeka geliştirici oyun setlerinin de bulunduğu modern kütüphaneyi aynı anda 30 öğrenci kullanabilecek.

Yaklaşık 90 bin TL'ye mal olan modern kütüphanenin diğer kütüphanelerden oldukça farklı olduğunu belirten Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, "Bu kütüphaneler çocuklarımıza okulu ve okumayı sevdirmek amacıyla yapıldı. Çocuklarımız, ders saatleri dışında kütüphanemize gelerek kitap okuyabilecek, internette gerekli araştırma ve ödevlerini yapabilecek. Zeka oyun setleri sayesinde eğlenebilecek hem de zararlı oyunlardan korunabilecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim görmesi ve milli ve manevi değerlerine bağlı, proje üretebilen, hayata geçirebilen nesillerin yetiştirilmesi için buna benzer projeleri hayata geçireceğiz. Projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Okuma faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan Z kütüphane, protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hali Tünçmen, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:38 Kaynak: İHA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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