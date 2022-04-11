Modi: "ABD ve Hindistan en büyük ve eski demokrasiler olarak doğal ortaklardır" - Son Dakika
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Modi: "ABD ve Hindistan en büyük ve eski demokrasiler olarak doğal ortaklardır"

11.04.2022 21:21
Modi: "ABD ve Hindistan en büyük ve eski demokrasiler olarak doğal ortaklardır"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ve Hindistan'ın en büyük ve en eski demokrasiler olarak doğal ortaklar olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ve Hindistan'ın en büyük ve en eski demokrasiler olarak doğal ortaklar olduğunu söyledi.

ANI News'ün haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Modi ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Rusya- Ukrayna savaşını ele alan çevrim içi bir görüşme yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde son birkaç yılda kaydedilen ilerlemenin birkaç on yıl önce hayal edilmesinin bile zor olduğunu belirten Modi, "ABD ve Hindistan en büyük ve en eski demokrasiler olarak doğal ortaklardır." dedi.

Modi, Biden'ın Hindistan-ABD ilişkilerine ilişkin "Demokrasiler başarır" sloganını hatırlatarak, "Hindistan-ABD ortaklığının ve ilişkilerinin başarısı, sloganı anlamlı kılmanın en iyi yoludur." diye konuştu

Modi, Hindistan'ın, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadığını aktararak, "Buça şehrinde masum vatandaşların öldürüldüğüne dair son haberler endişe kaynağı oldu. Bunu hemen kınadık ve tarafsız bir soruşturma talep ettik. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler yoluyla barışın sağlanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Ukrayna meselesini parlamentoda ele aldığını vurgulayan Modi, "Hem Ukrayna hem de Rusya liderleri ile birkaç kez telefonda görüştüm. Onlara sadece barış çağrısında bulunmadım, aynı zamanda Başkan (Vladimir) Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı ile doğrudan görüşme yapmasını önerdim." şeklinde konuştu.

Biden-Modi görüşmesinin ABD'nin Hindistan'a Rusya'dan enerji alımını artırmaması çağrıları yaptığı bir dönemde olması dikkati çekti.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Savunma Bakanı Rajnath Singh'i dördüncü kez ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında bugün Washington'da ağırlayacak.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Modi: 'ABD ve Hindistan en büyük ve eski demokrasiler olarak doğal ortaklardır' - Son Dakika


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