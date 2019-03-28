Son Dakika Haberleri: Modi, bir taşla kaç kuş vurdu?

Modi, bir taşla kaç kuş vurdu?

23 dakika önce

Türkiye para piyasalarındaki gelişmelere odaklanmışken Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin bir uyduyu başarıyla vurduğunu açıkladı.

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Türkiye para piyasalarındaki gelişmelere odaklanmışken Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin bir uyduyu başarıyla vurduğunu açıkladı. Pakistan gerilimi ve Hindistan'daki seçimlerden hemen önce gelen bu duyuru tüm dünyada geniş yankı buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:37 

Pakistan, Türkiye, Hindistan, Ekonomi
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