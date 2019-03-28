Modi, bir taşla kaç kuş vurdu?
23 dakika önce
Türkiye para piyasalarındaki gelişmelere odaklanmışken Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin bir uyduyu başarıyla vurduğunu açıkladı.
Türkiye
para piyasalarındaki gelişmelere odaklanmışken Hindistan
Başbakanı Modi, ülkesinin bir uyduyu başarıyla vurduğunu açıkladı. Pakistan
gerilimi ve Hindistan'daki seçimlerden hemen önce gelen bu duyuru tüm dünyada geniş yankı buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:37
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