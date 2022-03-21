Modi'nin Çin ile ilişkilerin normalleştirilmesinde ön koşulu sınırda barış - Son Dakika
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Modi'nin Çin ile ilişkilerin normalleştirilmesinde ön koşulu sınırda barış

21.03.2022 14:31
Modi'nin Çin ile ilişkilerin normalleştirilmesinde ön koşulu sınırda barış

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin ile Hindistan arasındaki sınır bölgesinde barış ve sakinliğin, iki ülkenin ilişkilerinin normalleştirilmesi için ön koşul olduğunu bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin ile Hindistan arasındaki sınır bölgesinde barış ve sakinliğin, iki ülkenin ilişkilerinin normalleştirilmesi için ön koşul olduğunu bildirdi.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla, Başbakan Modi ile Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison'ın çevrim içi düzenlenen Hindistan-Avustralya Zirvesi'nde görüştüğünü açıkladı.

Shringla, görüşmede tarafların, bölgesel ve çok taraflı konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu ve terörizm gibi ortak endişelerin de aralarında olduğu karşılıklı çıkar konularını ele aldığını ifade etti.

Zirvede Modi'nin, Hindistan ve Çin arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'da geçen yıl yaşanan olaylara değindiğini söyleyen Shringla, şu değerlendirmede bulundu:

"Modi, sınır bölgesinde barış ve sakinliğin, Çin ile ilişkilerin normalleştirilmesi için hayati bir ön koşul olduğunu vurguladı." ifadesini kullandı.

Bakan Shringla, Avustralya Başbakanı Morrison'ın da Çin ve bölgedeki faaliyetleri hakkındaki düşüncelerini detaylı biçimde paylaştığını belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Narendra Modi, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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