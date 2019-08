Modifiye araç tutkunları buluştu

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'da buluştu.

Mehmet Çelebi Meydanı'nda düzenlenen "Amasya Tuning Club 3. Geleneksel Araç Fuarı" yoğun ilgi gördü.

Kente gelen 750'ye yakın katılımcı, modifiye araçlarını tanıtıp bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinlik kapsamında "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin hayal dünyalarını arabalara yansıtmasının son derece güzel bir şey olduğunu, onları desteklediğini söyledi.

Gençliğe imkan verildiğinde her şeyi başarabileceklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Katılım çok iyi, iki katlı otoparkımız araçlarla doldu. İstanbul'dan, İzmir'den Çorum'dan Ankara'dan, Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Önümüzdeki senelerde daha da güzel şekilde hazırlanacağız. Gençlerimiz çok güzel bir organizasyon yapmış, onları kutluyorum. Gençlerimize her şeyden çok önem veriyoruz, her zaman onlarla birlikte olacağız."

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri ise geleneksel araç fuarına ilginin her sene katlanarak arttığını, bu sene çoğu aracı kapalı otoparka çekmek zorunda kaldıklarını ifade etti.