Son Dakika Haberleri: Modifiye araç tutkunları buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Modifiye araç tutkunları buluştu

1 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'da buluştu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'da buluştu.

Mehmet Çelebi Meydanı'nda düzenlenen "Amasya Tuning Club 3. Geleneksel Araç Fuarı" yoğun ilgi gördü.

Kente gelen 750'ye yakın katılımcı, modifiye araçlarını tanıtıp bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinlik kapsamında "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin hayal dünyalarını arabalara yansıtmasının son derece güzel bir şey olduğunu, onları desteklediğini söyledi.

Gençliğe imkan verildiğinde her şeyi başarabileceklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Katılım çok iyi, iki katlı otoparkımız araçlarla doldu. İstanbul'dan, İzmir'den Çorum'dan Ankara'dan, Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Önümüzdeki senelerde daha da güzel şekilde hazırlanacağız. Gençlerimiz çok güzel bir organizasyon yapmış, onları kutluyorum. Gençlerimize her şeyden çok önem veriyoruz, her zaman onlarla birlikte olacağız."

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri ise geleneksel araç fuarına ilginin her sene katlanarak arttığını, bu sene çoğu aracı kapalı otoparka çekmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Türkiye, Çelebi, Amasya, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanına yolcu taşıyan araç bariyerlere çarptı: 3 turist yaralandı
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı! ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 21:45:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Modifiye araç tutkunları buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]