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Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu - Son Dakika

Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu

30.08.2021 10:52
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediyesi, Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği ile eski Kartal Stadı'nda 'Modfest 2021' etkinliği düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediyesi, Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği ile eski Kartal Stadı'nda 'Modfest 2021' etkinliği düzenledi. Kartal Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Modfest 2021'de konser, DJ performansları ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

'Bazı Zaferler Sonsuza dek Kutlanır' sloganı ile ilçe genelinde etkinlikler gerçekleştirerek kutlamalara ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, 'Modfest 2021' ile modifiye araç tutkunlarını Kartal'da bir araya getirdi

'MODFEST 2021' ARAÇ TUTKUNLARINI BULUŞTURDU

Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği ile düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 300 klasik araç sahibi özel olarak tasarladıkları araçlarla katıldı. Kartal Stadı'nda yapılan 'Modfest 2021' hem araç tutkunları hem de vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandı. Birbirinden renkli ve farklı özellikler taşıyan klasik otomobiller Kartal'da modifiye tutkunlarının beğenisine sunuldu. Araç sahipleri, ziyaretçilere modifiyeli araçlar hakkında bilgi verdi. Modifiyeli araçlar renkli görüntülere sahne oldu.

KONSER, DJ PERFORMANSLARI VE ETKİNLİKLER FESTİVALE RENK KATTI

Sanatçı Vedat Alçay'ın sahne aldığı etkinlikte sürpriz çekilişler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Türkiye'nin sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Semih Varol, Hasan Yalçuva, Dj Janti ve Relaxi ise 'Modfest 2021'de sahne alarak festivale katılanlara unutulmaz saatler yaşattı. Modfest 2021'in sunuculuğunu ise 'Mikrofonu delirten adam' lakaplı ünlü sosyal medya fenomeni Mithat Günay yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de modifiye araç tutkunları ile bir araya gelerek araçlar hakkında bilgi aldı. Festivali ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, Kartal'da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Vatandaşların da büyük bir ilgi gösterdiği festivalde, 'En Modifiyeli Araç' ve 'En Basık Araç' seçimi de yapıldı.

"GENÇLER BU TARZ BULUŞMALARA HEVESLİ"

Sosyal Medya fenomenleri ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, "Modfest ile bugün Kartal Meydanı'ndayız. İlçe dışından birçok misafirimiz var. Bu ailenin ne kadar büyük olduğunu bugün yine görmüş olduk. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün de Modfest'i ağırlıyoruz. Gençler bu tarz buluşmalara hevesli. Uzun zamandır pandemi, sel, yangılar gibi doğal afetler nedeniyle üzüntülü günlerden geçiyoruz. O yüzden de genç kardeşlerimiz buluşmaya hasretti. Bu hasret bugün giderildi. Biz de ev sahipliği yaptık. İstanbul'un en genç Belediye Başkanı olarak genç kardeşlerimi anlıyorum. Gerekli önlemleri alarak, dikkat ederek ModFest ile buluştuk. Birbirinden güzel, renkli ve çeşit çeşit araçlar var. Onları da ziyaret ederek yarışmaları da izleyeceğiz" diye konuştu.


Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu
Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos, Konser, Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Modifiye araç tutkunları Kartal'da buluştu - Son Dakika


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