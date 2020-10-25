Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek - Son Dakika

Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek

25.10.2020 16:31

Konvoya hazırlık yapılması Onur Üre ile röportaj Araç konvoyunun şehir turu atması Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek BARTIN AA - Bartın'da modifiye araç tutkunları, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona...

Konvoya hazırlık yapılması

Onur Üre ile röportaj

Araç konvoyunun şehir turu atması Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek

BARTIN AA - Bartın'da modifiye araç tutkunları, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek için konvoy oluşturdu.

Yalı bölgesinde toplanan 100'e yakın sürücü, araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.

Onur Üre, gazetecilere, modifiye araç tutkunları olarak, Azerbaycan milletine ve ordusuna desteklerinin sonsuz olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın mücadelesinin zaferle sonuçlanacağına inandıklarını kaydetti.

Daha sonra araçlarına binen sürücüler, şehir turu attı.

Vatandaşlar da konvoya alkışlarla destek verdi.

Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek
Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek
Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek
Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek

Ermenistan, Azerbaycan, Bartın, Yalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a konvoylu destek - Son Dakika

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