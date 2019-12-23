Modifiye araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
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Modifiye araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi

6 saat önce

UŞAK'ta, modifiye otomobil tutkunu Mehmet Güngör (25), arkadaşlarına ait aynı marka 10 otomobilin motor kaputlarının her birine birer hece gelecek şekilde 'Havva, benimle evlenir misin?

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UŞAK'ta, modifiye otomobil tutkunu Mehmet Güngör (25), arkadaşlarına ait aynı marka 10 otomobilin motor kaputlarının her birine birer hece gelecek şekilde 'Havva, benimle evlenir misin?' yazarak, Havva Dilek Türkmen'e (24), sürpriz evlenme teklifi yaptı. Genç kızın teklifi kabul etmesiyle çift, otomobilde çalınan müzik eşliğinde dans etti.

Uşak'ta bir oto tamir servisinde işçi olarak çalışan Mehmet Güngör, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Havva Dilek Türkmen'e arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz evlenme teklifi yaptı. Güngör, ilk olarak arkadaşlarına ait modifiyeli aynı marka 10 ayrı otomobili bir araya getirdi. Ardından bu otomobillerin her birine birer hece denk gelecek şekilde, 'Havva, benimle evlenir misin?" yazılı döviz hazırladı. Ardından bu kartonlar yan yana dizilen otomobillerin motor kaputları üzerine tek tek yerleştirildi. Güngör, ardından kız arkadaşı Havva Dilek Türkmen'i yanına çağırıp, sürpriz evlenme teklifi yaptı. Otomobillerin üzerindeki soruyu görünce önce büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen, Güngör'ün diz çöküp, "Benimle evlenir misin?" diyerek teklifini bir kez daha yinelemesi üzerine 'evet' diyerek, teklifini kabul etti. Güngör, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü Türkmen'in parmağına takıp, otomobillerden birinden açılan müzik eşliğinde dans etti. Evlilik teklifi yapmanın kendisi için hiç de kolay olmadığını belirten Mehmet Güngör, "Geceleri, sevgilime, 'Uyudum' diyordum. Ancak, hiç uyuyamıyordum. Çünkü ondan habersiz sürpriz hazırlıyordum. Masum bir yalan söylüyordum ama onun için uğraşıyordum. Onu çok seviyorum. Şu an çok mutluyum" dedi.

Türkmen ise sürpriz evlenme teklifi karşısında önce şaşırdığını sonra ise mutu olduğunu söyledi.


Mehmet Güngör, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:42 Kaynak: DHA
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Modifiyeli araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi
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