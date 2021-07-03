Modifiye edilerek römork bağlanan Murat 124, düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Umut Demirkan'ın modifiye ederek römork taktığı Murat 124 model otomobil, "gelin arabası" olarak talep görüyor.

Mobilyacılık yapan Demirkan, sünnet düğünlerinde kullanılması için 2019'da hurda olarak satın aldığı Murat 124 otomobile, aynı modelde başka bir hurdayı parçalayarak römork taktı.

"Hacı Mülayim" adını verdiği aracın ilçedeki sünnet düğünlerinin vazgeçilmezi olması üzerine Demirkan, evlilik merasimleri için de araç yapma kararı aldı.

Demirkan, aynı yöntemle tasarladığı yeni araca da "Hacı Makbule" ismini verdi. Kaportası Türk sinemasının unutulmaz oyuncularının fotoğraflarıyla süslenen araç, ilçede düğün yapacak çok sayıda çiftin tercihi oldu.

Umut Demirkan, AA muhabirine, otomobiline Murat 124'ün halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinmesi dolayısıyla "Hacı", Türk sineması tutkusu nedeniyle de "Makbule" adını verdiğini dile getirerek, "Otomobilim çok talep alıyor. Demirci, Köprübaşı ve Simav başta olmak üzere çevre ilçelerden telefonla ulaşanlara gün vermeye başladık." dedi.