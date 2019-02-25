Son Dakika Haberleri: Modifiye Sevdalıları Konvoy Yaparak, Şehidi Yad Ettiler

Modifiye Sevdalıları Konvoy Yaparak, Şehidi Yad Ettiler

1 saat önce

Erzurum'da bir grup modifiyeli araç sevdalısı, konvoy yaparak geçtiğimiz hafta Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'yi yad etti.

Modifiye Sevdalıları Konvoy Yaparak, Şehidi Yad Ettiler, System.String[]
Erzurum'da bir grup modifiyeli araç sevdalısı, konvoy yaparak geçtiğimiz hafta Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'yi yad etti.

Sosyal medya üzerinden toplanan modifiyeli araç sevdalıları, şehit Umut Öznütepe'yi unutmadı. 15 Temmuz Milli İrade Mesire Alanı'nda toplanan 100'e yakın modifiyeli araç sevdalısı, otomobillerini Türk bayrağıyla donattı. Daha sonra grup konvoy halinde şehir tutu atarak şehit uzman onbaşı Umut Öznütepe'yi yad etti.

Oğuzhan Temel, konvoy halinde şehir turu atarak şehidi yad ettiklerini ifade ederek, "Bugün şehidimiz Umut abimiz için toplandık. Şehidimizin ailesine sabır dileyerek ellerinden öpüyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizler vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:19 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Anketlere Güvenmiyorum" Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Yanıt: Sonuçları Sindiremiyor Lady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest Etti

Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor Selahattin Demirtaş'tan CHP Kararı: Oy Verin Demiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 09:34:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Modifiye Sevdalıları Konvoy Yaparak, Şehidi Yad Ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]