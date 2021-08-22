Çekmeköy'de yüzlerce modifiye araç havadan görüntülendi - Son Dakika
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Çekmeköy'de yüzlerce modifiye araç havadan görüntülendi

Çekmeköy'de yüzlerce modifiye araç havadan görüntülendi

23.08.2021 01:13

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde Family Garage tarafından düzenlenen 'Car Fest 2021'de yüzlerce modifiye araç bir araya geldi.

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde Family Garage tarafından düzenlenen 'Car Fest 2021'de yüzlerce modifiye araç bir araya geldi.

Çekmeköy Belediyesi sponsorluğunda Family Garage tarafından düzenlenen organizasyonda "Car Fest 2021" kapsamında düzenlenen araba güzellik ve desibel yarışmasına İstanbul'dan birçok ilçeden yüzlerce modifiye tutkunu arabalarıyla katıldı. Araçlar, en güzel modifiye, en iyi ses sistemi kategorilerinde yarıştı. Çekmeköy Ömerli Spor Tesislerinde yapılan modifiyeli araçlar fuarı renkli görüntülere de sahne oldu. Birçok İstanbullu fuara yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında ise trafiğe kapalı alanda sürücüler drift gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda alanında birinci olan araçlara ise plaket ve kupa ödülü verildi.

Etkinliğin yapıldığı alan ve araçların renkli görüntüleri ise havadan görüntülendi.

Uzun yıllardır modifiye işleriyle uğraştığını belirten Mustafa Ünsün, "Bu bir tutkudur modifiye işi bir başka bir şeydir. Çocukluktan gelen bir şey bizde. Ben asıl airsüspansiyon işi yapıyorum. Sevda desek öyle. Sevda yani. Mesleğim gereği arabacılık mesleğinden yani çocukluğumdan beri bu mesleğin içinde olduğum için böyle bir işe kalkıştık. Heves ettik, tutku yaptık, bisikletten başladık, motordan başladık. Arabaya kadar çıktık. Daha sonra da kendi işimizi kurduk işte. Vallahi hevesleri varsa tavsiye ederim. Kötü işlerle uğraşacaklarına, gençler bu tür işlerle uğraşsınlar daha iyi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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