MODİFİYE TUTKUNLARI CAR FEST 2021 ÇEKMEKÖY'DE BULUŞUTU - Son Dakika
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MODİFİYE TUTKUNLARI CAR FEST 2021 ÇEKMEKÖY'DE BULUŞUTU

23.08.2021 05:31
MODİFİYE TUTKUNLARI CAR FEST 2021 ÇEKMEKÖY'DE BULUŞUTU

MODİFİYE TUTKUNLARI CAR FEST 2021 ÇEKMEKÖY'DE BULUŞUTUÇekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Car Fest 2021'de yüzlerce modifiye araç bir araya geldi.

MODİFİYE TUTKUNLARI CAR FEST 2021 ÇEKMEKÖY'DE BULUŞUTU

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Car Fest 2021'de yüzlerce modifiye araç bir araya geldi.

Yüzlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy Belediyesi sponsorluğunda Çekmeköy Family Garage tarafından düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2021'de bir araya geldi. Ömerli Stadı'nda düzenlenen yarışta rengarenk araçlar birinci olabilmek için yarıştı. Festivale katılan yüzlerce araç hem renkleri, hem teknik donanımları, hem de ses sistemleriyle görücüye çıktı.

Yarışma sonunda birinci olan araçlara plaket ve kupaları verildi. Trafiğe kapalı alanda düzenlen yarışlarda drift gösterileri de düzenlendi.

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Kaynak: Habermetre

Çekmeköy Belediyesi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum MODİFİYE TUTKUNLARI CAR FEST 2021 ÇEKMEKÖY'DE BULUŞUTU - Son Dakika

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