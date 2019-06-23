Son Dakika Haberleri: Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu

13 dakika önce

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu.

Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu, System.String[]
Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu.

Kütahya Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlik, modifiye tutkunları ile vatandaşlardan ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında, "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapılarak dereceye giren araç sahiplerine çeşitli ödüller, plaket ve kupa verildi.

Organizasyon firması sahibi Murat Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.
İstanbul, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Mersin ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ilden modifiye tutkunlarının 500 araçla organizasyonda yer aldığını belirten Yolcu, "Oldukça eğlenceli ve coşkulu bir etkinlik oldu. Halkımızın ilgisi de oldukça iyi. Tüm katılımcılarımızı ilimizde ağırlamaktan mutluyuz." dedi.
Aracına astığı afişlerle çocuk istismarına dikkati çekmeye çalıştı
Bursa'dan gelen ve aracının camlarını çocuk fotoğrafları ve "Çocuk istismarına hayır" yazıları ile donatan Yusuf Erkek de araç modifiye etkinliklerine sürekli katıldığını anlattı.
Bu yıl çocuk istismarına dikkati çekmek istediğini dile getiren Erkek, "Çünkü bu konu hepimizi yaralayan oldukça hassas bir konu. Bu konu unutulmasın, gündemde kalmaya devam etsin. Çocuklar susmasın, analar ağlamasın diyoruz." ifadelerini kullandı.
Yusuf Erkek'in aracı, ziyaretçilerden ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:39 Kaynak: AA
Türkiye, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir Taşköprü sarımsağında düşük rekolte, yüksek fiyat beklentisi Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 15:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]