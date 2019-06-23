Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu.



Kütahya Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlik, modifiye tutkunları ile vatandaşlardan ilgi gördü.



Etkinlik kapsamında, "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapılarak dereceye giren araç sahiplerine çeşitli ödüller, plaket ve kupa verildi.



Organizasyon firması sahibi Murat Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

İstanbul, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Mersin ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ilden modifiye tutkunlarının 500 araçla organizasyonda yer aldığını belirten Yolcu, "Oldukça eğlenceli ve coşkulu bir etkinlik oldu. Halkımızın ilgisi de oldukça iyi. Tüm katılımcılarımızı ilimizde ağırlamaktan mutluyuz." dedi.

Aracına astığı afişlerle çocuk istismarına dikkati çekmeye çalıştı

Bursa'dan gelen ve aracının camlarını çocuk fotoğrafları ve "Çocuk istismarına hayır" yazıları ile donatan Yusuf Erkek de araç modifiye etkinliklerine sürekli katıldığını anlattı.

Bu yıl çocuk istismarına dikkati çekmek istediğini dile getiren Erkek, "Çünkü bu konu hepimizi yaralayan oldukça hassas bir konu. Bu konu unutulmasın, gündemde kalmaya devam etsin. Çocuklar susmasın, analar ağlamasın diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Erkek'in aracı, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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