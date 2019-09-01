Son Dakika Haberleri: Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu
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Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu

14 saat önce

Modifiye araç tutkunları, 8. kez Kütahya'da buluştu.

Modifiye tutkunları Kütahya'da buluştu, System.String[]

Modifiye araç tutkunları, 8. kez Kütahya'da buluştu. Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla Radyo Enerji ve Efsane Organizasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Kütahya Modifiye Otomobil ve Modifiye etkinliği, yoğun bir katılımla Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. 45 ilden gelen özel tasarımlı otomobil ve motorsikletler, beğeniye sunuldu.


Etkinliğin Organizetörü Efsane Organizasyon yetkililerinden Hüseyin Savran, "Bizim amacımız halkımız arasında modifiye araç dendiğinde farklı bir algı var biz bu algıyı kırmak istiyoruz Geçen senelerde bunu başardığımıza inanıyoruz. Bu sene 8. etkinliğimizi düzenledik. Türkiye'de bu işi bu kadar uzun soluklu yapan başka bir il yok. Modifiyeli araç dendiğin bu araçların sahipleri tamamen saygın ve bir o kadarda kaliteli insanlar araçlarına değer verip araçlarını baştan aşağıya yeniliyorlar. Ülkemizin yaklaşık 45 ilinden gelen modifiyeli ve spor araçları fuar alanında vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. Böylesi etkinlikler büyük şehirlerde büyük ilgi görüyor ve yapılan şehirlere ekonomik getirisi çok yüksek oluyor" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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