Son Dakika Haberleri: Modifiye Tutkunları Sivas'ta Buluştu

Modifiye Tutkunları Sivas'ta Buluştu

1 saat önce

Sivas'ta buluşan modifiye tutkunları, Kenan Sofuoğlu'nun sözlerinden güç alarak, üzerlerindeki baskının azaltılmasını istedi.

Modifiye Tutkunları Sivas'ta Buluştu, System.String[]
Sivas'ta buluşan modifiye tutkunları, Kenan Sofuoğlu'nun sözlerinden güç alarak, üzerlerindeki baskının azaltılmasını istedi.

Modifiyeli araç tutkunları Sivas'ta bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden organize olan çok sayıda modifiyeli araç sahibi Sivas ve çevresinden gelip Gültepe Mahallesinde araçlarını sergiledi. Araç boyasından, kaporta aksamına ve elektronik donanımına kadar farklı şekillerde modifiye edilmiş onlarca araç, modifiye tutkunları kadar meraklıların da ilgisini çekti.

Suç değil yaşam tarzı

Motidifiye tutkunları üzerlerinde yoğun bir baskı olduğunu, modifiyenin suç değil tutku olduğunu söyledi. Modifiye tutkunları yaptıkları açıklamada, "Biz suçlu değiliz. Modifiye bir yaşam tarzı, bir sevgi, bir tutku. Biz bununla mutlu oluyoruz. Üzerimizde yoğun baskı var. Bu baskıların hafifletilmesini istiyoruz. Sayın milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun bize destek veren açıklamalarına katılıyoruz. Yetkililerden bu sevginin bir düzen altına alınarak suç olarak görülmekten çıkartılmasını ve üzerimizdeki baskıların hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 14 Aralık tarihinde mecliste yaptığı konuşmada, yapılan yasal düzenlemelerle drift ve hızla ilgili ağırlaştırılan cezaları hatırlatarak, Türkiye'de motor sporlarının yapılabileceği alanlar olmadığına dikkat çekmişti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

Araç, Kenan Sofuoğlu, Sivas, Güncel
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